ANUNCIO DE TESSA THOMPSON COMO NUEVA IMAGEN DE BEAUTY

LUMINOUS SILK FOUNDATION es reconocida por ser la primera expresión de la filosofía de Armani de perfeccionar la tez con un toque más ligero. Cuenta con una gama de 40 colores para adaptarse a todos los tonos de piel. LIP POWER es una barra de labios satinada de larga duración, formulada con reconfortantes aceites protectores y pigmentos de alta intensidad que proporcionan un color vivo durante todo el día, sin renunciar al confort y a la sensación de ligereza. Su innovadora forma de gota permite una fácil aplicación y unos trazos precisos y definidos.

"Mi idea de la belleza se aplica a todas las mujeres, ya que realza su personalidad y singularidad. Tessa Thompson me impactó por la radiante energía que desprende y su vibrante calma. Estoy encantado de poder trabajar con ella y expresar una nueva faceta del caleidoscopio femenino de Armani beauty", afirma Giorgio Armani.

Tessa Thompson añade: "Nuestras ideas sobre lo que es bello desde el punto de vista cultural están cambiando y son cada vez más inclusivas. Lo que me encanta de Armani es la forma en que empodera a cualquier tipo de mujer para que se sienta lo mejor posible".

Thompson, nacida en Los Ángeles, empezó en el teatro y luego obtuvo pequeños papeles en la televisión antes de establecerse en el cine. Su primer papel cinematográfico notable y revelador fue en la película "Dear White People" (en español "Queridos blancos") en 2014, y luego le siguió la película de Ava DuVernay "Selma" también en 2014. Thompson también es conocida por su papel en la serie de ciencia ficción "Westworld", nominada al Emmy. En 2015 protagonizó "Creed" y retomó su papel en "Creed II" en noviembre de 2018. Actualmente Thompson se encuentra en la producción de Creed III. Interpretó a Valkiria en la película de Marvel "Thor: Ragnarok" de 2017, seguida de "Vengadores: Endgame" de 2019, y retomará el papel en la próxima "Thor: Love and Thunder", cuyo estreno está previsto para 2022. En 2019, Thompson apareció en la portada de la revista TIME como Leader of the Next Generation. En 2020, coprotagonizó "El amor de Sylvie", de la que también fue productora ejecutiva. Recientemente, Thompson ha sido aclamada por su papel de Irene Redfield en la película de Rebecca Hall "Claroscuro" (cuyo título original es "Passing") ambientada en los años 20, que se estrenó en noviembre de 2021 en Netflix. La película es una adaptación de la novela de Nella Larsen sobre el renacimiento del Harlem de los años 20, que indaga en la práctica del pase racial. Paralelamente a su carrera como actriz, en 2021, Thompson lanzó su propia productora, Viva Maude, para la que firmó un acuerdo en primicia con HBO/HBO Max, comenzando con la adaptación a la pantalla de los libros "The Secret Lives of Church Ladies" y "Who Fears Death". Thompson también ha creado la docuserie para Hulu titulada "Puzzle Talk", actualmente en desarrollo y de la que será productora ejecutiva.

Tessa Thompson se une a Armani beauty junto a las actrices Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani y Greta Ferro; los actores Ryan Reynolds, Jackson Yee y Nicholas Hoult; y las modelos Barbara Palvin, Madisin Rian y Valentina Sampaio. Cada imagen de Armani beauty encarna, a su manera, la visión de la belleza de Giorgio Armani.

Armani beauty: sencillez, elegancia natural y autenticidad

Desde hace más de 20 años, Armani beauty ofrece un maquillaje preciosamente texturizado, un cuidado de la piel formulado a partir de la ciencia más pionera, así como fragancias creadas con los ingredientes más excepcionales. Inspirada en personas reales y en sus necesidades, esta línea de maquillaje ha sido creada para realzar la belleza natural, revelando en lugar de ocultar, y es reconocida por varios productos icónicos: Las bases de maquillaje Luminous Silk y Power Fabric, así como la gama de maquillaje Neo Nude, la máscara de pestañas Eyes to Kill y la sombra de ojos Eye Tint, y el lápiz de labios líquido Lip Maestro, así como la última barra de labios Lip Power. La línea de cuidado de la piel incluye la emblemática gama antiedad Crema Nera. La marca incluye colecciones de fragancias masculinas y femeninas, entre las que destacan las icónicas Acqua Di Giò, Code, Sì, My Way, así como la gama de fragancias de alta gama Armani Privé.

