Anúncio do CROSSFIRE 2018 Global Invitational

Um total de 6 equipes do Brasil, China, América do Norte, Filipinas e Vietnã disputarão no campeonato. Os vencedores da Primeira Temporada do CFEL 2018 do Brasil, Filipinas e Vietnã, junto dos melhores times do CFPL e a melhor equipe da América do Norte serão convidados para competir no CFGI 2018.

O representante brasileiro no CFGI será definido nos dias 23 e 24 de junho, na Grande Final da 1ª Temporada CFEL 2018.

Os times participantes nos playoffs são: INTZ, RUDE Game, Vincit Gaming e FPS4Ever; o evento também conta com a ilustre participação da Black Dragons, equipe campeã mundial e recém chegada de uma temporada na Liga Profissional de CROSSFIRE, na China.

O próximo torneio internacional de CROSSFIRE acontecerá em breve, então fiquem ligados para mais informações!

FONTE Smilegate West

