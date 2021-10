Anúncio do Spider Impact V5 -- Adapte e concretize a sua estratégia!

WASHINGTON, 20 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Consolidando seu compromisso de habilitar as empresas a se adaptarem e executarem rapidamente sua estratégia de negócios em meio a mudanças de mercado contínuas e sem precedentes, a Spider Strategiesapresentou hoje o Spider Impact®, Versão 5. O Spider Impact é a solução de software como serviço da Spider Strategies que alinha os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e iniciativas da organização à estratégia, engaja funcionários na condução dos resultados, personaliza o conteúdo e o acesso aos dados, simplifica as reuniões executivas e oferece suporte robusto à tomada de decisões.

"O que mais nos orgulha neste novo lançamento são as vantagens que o Spider Impact oferece às empresas que estão mudando suas estratégias para atender às mudanças no ambiente de trabalho e às necessidades de mercado para se adaptar e sobreviver", disse Conor Crimmins, fundador e COO da Spider Strategies.

Principais vantagens do Spider Impact:

Execução de estratégia. Obtenha o alinhamento estratégico ao transmitir sua estratégia para todos em sua organização, habilitando os funcionários a ver como suas funções estão contribuindo para atingir os objetivos gerais.

Obtenha o alinhamento estratégico ao transmitir sua estratégia para todos em sua organização, habilitando os funcionários a ver como suas funções estão contribuindo para atingir os objetivos gerais. Iniciativas estratégicas. Visualize o efeito que as suas iniciativas estratégicas estão exercendo sobre o desempenho da empresa, identifique imediatamente iniciativas com baixo desempenho ou ineficazes e transfira rapidamente o orçamento e os recursos para iniciativas otimizadas para proporcionar os resultados desejados.

Visualize o efeito que as suas iniciativas estratégicas estão exercendo sobre o desempenho da empresa, identifique imediatamente iniciativas com baixo desempenho ou ineficazes e transfira rapidamente o orçamento e os recursos para iniciativas otimizadas para proporcionar os resultados desejados. Reuniões reinventadas. Com o recurso de briefing do Spider Impact, transforme cada reunião em uma interação de tomada de decisão orientada por dados, sem a necessidade de preparação demorada ou relatórios em papel onerosos.

Com o recurso de briefing do Spider Impact, transforme cada reunião em uma interação de tomada de decisão orientada por dados, sem a necessidade de preparação demorada ou relatórios em papel onerosos. Inteligência de negócios. Gerencie as operações em alinhamento com a estratégia organizacional. Análises detalhadas de dados e visualizações de estratégia combinadas no novo módulo de conjuntos de dados do Spider Impact, ajudando a melhorar a tomada de decisões e respaldar as decisões.

Gerencie as operações em alinhamento com a estratégia organizacional. Análises detalhadas de dados e visualizações de estratégia combinadas no novo módulo de conjuntos de dados do Spider Impact, ajudando a melhorar a tomada de decisões e respaldar as decisões. Governança e segurança de dados. A governança e segurança de dados líderes do setor do Spider Impact permitem que você personalize o acesso aos dados de desempenho feitos sob medida para cada indivíduo dentro da organização.

"A forma como trabalhamos mudou", disse Crimmins. "Ao longo do ano passado, todos vimos as repercussões de nossa incapacidade de adaptar as estratégias comerciais às mudanças no mercado. O Spider Impact ajuda a colocar os dados e as informações que as pessoas precisam em suas mãos de uma maneira que permite utilizá-los de forma rápida, fácil e compreensível."

Para mais informações sobre a Spider Impact ou a Spider Strategies, acesse https://www.spiderstrategies.com/.

Sobre a Spider Strategies

O foco da Spider Strategies é simples: desenvolver software que torne o trabalho mais fácil. A Spider Strategies ajuda seus clientes a alcançar seu melhor desempenho estratégico por meio de um software de gerenciamento de desempenho intuitivo, poderoso e independente de metodologia. A Spider Strategies é uma empresa privada dos EUA constituída em Minnesota e respaldada por uma rede de parceiros e revendedores em todo o mundo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1663229/Spider_Strategies_Logo.jpg

FONTE Spider Strategies

Related Links

spiderstrategies.com



SOURCE Spider Strategies