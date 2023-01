Anúncios nas redes sociais: 91% dos especialistas de mídia planejam anunciar nas plataformas online em 2023

De acordo com o relatório IAS Industry Pulse 2023, quebra de confiança do consumidor é a principal preocupação para a publicidade nas redes sociais neste ano

NOVA YORK, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, divulgou hoje o seu relatório Industry Pulse 2023 , que descobriu que especialistas em mídia apontaram o declínio da confiança do consumidor como uma das principais preocupações com a publicidade em plataformas de mídia social. Apesar dessa cautela, o alcance e o engajamento das redes sociais significam que a grande maioria dos especialistas em mídia ainda planeja anunciar nessas mesmas plataformas neste ano.

"A pesquisa da IAS descobriu que 77% dos especialistas em mídia concordam que a erosão da confiança do consumidor nas principais plataformas de redes sociais pode impactar negativamente os seus gastos com mídia", disse Khurrum Malik, Chief Marketing Officer na IAS. "Ao mesmo tempo, os profissionais de marketing não podem se afastar do fascínio de alcance e engajamento que a rede social pode oferecer. Essa relação de amor epreocupação destaca a necessidade de maior transparência para os anunciantes nessas plataformas."

Desafios das plataformas

Enquanto mais de nove em cada dez entrevistados (91%) planejam anunciar em plataformas sociais em 2023, o estudo mostra uma diminuição na intenção de monetização em todas as plataformas, exceto por um ligeiro aumento no WhatsApp (2% ano a ano).

Dois terços concordam que a transparência insuficiente afetará negativamente seus gastos com mídia.

A publicidade digital em áudio e videogame continuará a atrapalhar o cenário da mídia digital em 2023

No topo das prioridades para 2023, a maioria dos especialistas em mídia (70%) concorda que os ouvintes de áudio continuarão migrando para formatos digitais.

Especialistas do setor preveem riscos à qualidade da mídia – a maioria (66%) dos entrevistados está preocupada com fraude de anúncios e risco de marca em áudio digital (55%).

Os editores estão otimistas com a publicidade de videogames, com mais de um terço (34%) reconhecendo o potencial de oportunidades no próximo ano. Quase um em cada cinco (19%) especialistas em mídia planeja priorizar a publicidade em ambientes de videogame no próximo ano.

Os principais tópicos adicionais incluem:

Demanda crescente por CTV: Quase metade dos especialistas em mídia (44%) concorda que CTV e vídeo digital têm o maior potencial de inovação neste ano.

Quase metade dos especialistas em mídia (44%) concorda que CTV e vídeo digital têm o maior potencial de inovação neste ano. Segmentação contextual como solução para questões de privacidade: Quase 6 em cada 10 entrevistados (58%) priorizarão a segmentação contextual para combater os problemas de privacidade do consumidor e a descontinuação de cookies, enquanto ainda segmentam o público desejado em escala.

A priorização móvel continua: O celular continua sendo uma prioridade fundamental para quase metade dos especialistas em mídia (47%), o que é compreensível, considerando que os consumidores continuarão gastando mais de 4,5 horas diárias em seus dispositivos móveis.

O IAS Industry Pulse Report fornece as principais tendências e tecnologias emergentes que devem moldar a indústria de publicidade neste ano. Em parceria com a YouGov, a IAS entrevistou mais de 350 especialistas em mídia digital ao redor do mundo, incluindo profissionais de publicidade digital que representam marcas, agências e editores, bem como fornecedores de tecnologia de anúncios.

Sobre Integral Ad Science

