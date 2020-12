Anvisa aprova imunoterápico para tratamento de câncer de esôfago

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em tempo recorde a indicação de Opdivo® (nivolumabe) para tratamento de segunda linha do câncer de esôfago. O resultado foi obtido após dois meses de submissão do pedido, graças aos consistentes achados da terceira fase do estudo ATTRACTION-31, que constataram redução do risco de morte em 23% e aumento na sobrevida em 25%2.

O imunoterápico poderá ser utilizado isoladamente no tratamento do câncer de esôfago de células escamosas, avançado, irressecável ou metastático, após quimioterapia prévia à base de fluoropirimidina e platina, independentemente da expressão de PD-L1. Dentre os benefícios dessa alternativa terapêutica, evidencia-se também a diminuição significativa na manifestação de efeitos adversos de graus 3 e 4: relatados em apenas 18% dos pacientes, versus 63% da quimioterapia1.

Além de proporcionar ganhos na segurança do tratamento do câncer, a indicação de Opdivo® traz maior conforto e bem-estar. Isso porque seu regime é baseado na dose fixa, ou seja, o paciente pode receber a medicação em 240 mg a cada duas semanas, ou 480 mg a cada quatro semanas. Sua administração é por meio de infusão intravenosa por 30 minutos. Assim, o número de vezes que o paciente precisa se deslocar até o hospital diminui.

"O nivolumabe apresentou melhora na sobrevida global e tem perfil de segurança mais favorável em comparação à quimioterapia. A aprovação da Anvisa representa um passo fundamental no acesso a melhores terapias: agora, brasileiros terão essa nova ferramenta na luta contra o câncer de esôfago de células escamosas. Com nivolumabe, os pacientes podem viver mais e melhor", afirma Dr. Gustavo Fernandes, do Hospital Sírio Libanês de Brasília.

"A aprovação em apenas dois meses denota a urgência da incorporação de novas alternativas terapêuticas para este tipo de câncer que compromete tão fortemente a qualidade de vida e sobrevida do paciente. Durante todo o processo, caminhamos com velocidade e qualidade, pois sabemos que os pacientes brasileiros estão esperando por meios mais efetivos para tratar o câncer. A ciência, com seu poder transformador, consolida a importância de trazermos estas inovações para a assistência em saúde do País", diz Angélica Pavão, Diretora Médica da Bristol Myers Squibb.

Dados do INCA estimam 11.390 novos casos de câncer de esôfago no Brasil, em 2020 – 70% serão em homens. Tabagismo é um dos principais fatores de risco, responsável por 25% dos diagnósticos. O consumo de bebidas muito quentes, de álcool (regular ou esporádico) e de carnes vermelhas processadas também estão implicados na chance de desenvolvimento do tumor. O grupo mais suscetível para a doença ainda engloba pessoas com histórico pessoal de câncer de cabeça e pescoço ou pulmão; alto nível de gordura corporal; e infecção pelo HPV. Trabalhadores dos setores de construção civil, metalurgia, mineração, agricultura, lavagem a seco e mecânica também estão mais propensos.3

Assintomático na fase inicial, o câncer de esôfago apresenta sinais com a progressão da doença, tais como dificuldade para engolir, dor torácica, sensação de obstrução na passagem de alimento, perda de apetite, náuseas e vômitos. Além da imunoterapia, cirurgia, radioterapia e quimioterapia são opções terapêuticas.3

Bristol Myers Squibb é uma empresa biofarmacêutica líder global com foco na descoberta, desenvolvimento e entrega de medicamentos inovadores para pacientes com doenças graves. Seguimos um alto padrão de inovação focado em áreas de doenças com necessidades não atendidas, onde nossos medicamentos podem realmente fazer a diferença para os pacientes. Por meio da Bristol Myers Squibb Foundation, uma organização beneficente independente, apoiamos programas comunitários que promovem a conscientização, rastreamento e atendimento do câncer e apoio entre as populações de alto risco nos Estados Unidos, bem como na China, Brasil e região subsaariana da África. Nossos colaboradores em todo o mundo trabalham diariamente para transformar a vida dos pacientes por meio da ciência.

FONTE Bristol Myers Squibb

