Anvisa aprova nova indicação de medicamento para câncer de pulmão

Com a nova aprovação, Xalkori se posiciona como a única terapia alvo-molecular para CPNPC aprovada no País para as duas indicações. Em ambos os casos, os pacientes são, em geral, não fumantes, com idade inferior a 60 anos. "Agora, os brasileiros poderão se beneficiar de um tratamento oral e inovador amplamente utilizado por outros países no combate a esse tipo específico de câncer de pulmão, para o qual havia uma necessidade crítica de novas opções terapêuticas", afirma o diretor médico da Pfizer Brasil, Eurico Correia.

Seguindo a linha da medicina de precisão, Xalkori inibe seletivamente receptores celulares que apresentam a alteração genética ROS1, impedindo ou reduzindo a multiplicação das células tumorais. Ao inibir esses receptores, o medicamento dificulta o desenvolvimento e a sobrevivência das células cancerosas, o que pode levar à estabilização da doença ou, até mesmo, à sua regressão.

A aprovação de Xalkori representa um importante exemplo da aplicação de novas tecnologias para o tratamento oncológico. Ao focar em um grupo mais restrito de pacientes, com características genéticas semelhantes, esses medicamentos são direcionados a alvos muito específicos, melhorando as chances de respostas efetivas ao tratamento.

Os estudos clínicos mostram que os pacientes positivos para ROS1, tratados com Xalkori, apresentaram uma sobrevida livre de progressão da doença (SLP) maior em comparação àqueles tratados com as opções mais modernas de quimioterapia até então disponíveis.

Terapia inovadora

Aprovado em mais de 90 países, Xalkori (crizotinibe) foi reconhecido como droga-órfã para o tratamento de pacientes com alteração do ALK e chegou a receber a aprovação acelerada do órgão regulatório norte-americano, o Food and Drug Administration (FDA), em 2011. Agora, a população com CPNPC que seja positiva para ROS1 também poderá se beneficiar do tratamento. Dada a raridade desta alteração, a aprovação de crizotinibe ocorreu baseada em estudos de fase 2, tendo em vista a necessidade crítica de novos tratamentos para pacientes com esse subtipo do tumor.

Samira Aguiar

samira.aguiar@cdn.com.br

(11) 3643-2907

FONTE Pfizer

SOURCE Pfizer