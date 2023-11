Anvisa aprova Olumiant, da Eli Lilly, como primeiro medicamento sistêmico para adultos com alopecia areata grave

Pacientes com a doença, que causa quedas agressivas de pelos, passam a ter uma nova opção de tratamento. Em estudos clínicos de adultos com 50% a 100% de perda de cabelo no couro cabeludo1, Olumiant mostrou proporcionar crescimento capilar significativo em 22% dos pacientes, resultando em 80% de cobertura do couro cabeludo em 36 semanas1

SÃO PAULO, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A farmacêutica Eli Lilly anuncia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou Olumiant (baricitinibe) para o tratamento de alopecia areata (AA) grave, doença autoimune causada por sinais complexos do sistema imunológico que resultam em quedas severas de cabelo, atingindo cabeça, sobrancelhas e cílios, além de provocar irritações no corpo.16-17 Olumiant é um inibidor da enzima Janus quinase (JAK). Acredita-se que ele interrompa uma via de sinalização imunológica envolvida na alopecia areata. Trata-se do primeiro tratamento sistêmico para AA grave a ser aprovado no Brasil.

A aprovação foi baseada nos estudos BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2, da Lilly, o maior programa de ensaio clínico fase 3 para alopecia areata concluído até o momento5-7. A análise durou 36 semanas e avaliou a eficácia e a segurança de Olumiant em 1.200 pacientes adultos com AA grave, ou seja, com mais de ≥50% de queda de cabelo, conforme definida por uma pontuação do Severity of Alopecia Tool (SALT). 1

Nos resultados dos ensaios clínicos, um em cada cinco adultos tomando Olumiant 2 mg/dia e um em cada três tomando a dose de 4 mg/dia alcançaram crescimento significativo do cabelo, resultando em 80% ou mais de cobertura do couro cabeludo, em comparação com 3% a 5% dos pacientes tomando placebo. 1 Em alguns casos, a recuperação da cobertura capilar chegou a 90% ou mais com o tratamento.

"É gratificante saber que dermatologistas podem agora contar com Olumiant para o tratamento de pacientes adultos com alopecia areata grave. Esta é uma doença muitas vezes mal compreendida, que pode atingir pessoas de qualquer raça, etnia ou idade, e que carrega um estigma, podendo interferir até na saúde mental dos pacientes. Os estudos nos mostram que estamos oferecendo um tratamento que pode impactar positivamente a vida dessas pessoas", afirma Luiz André Magno, Diretor Médico Sênior da Lilly Brasil.

O levantamento Alopecia areata (AA) - patient satisfaction and unmet needs survey, feito este ano pela Lilly com 747 pacientes15 – sendo 57% mulheres – diagnosticados com alopecia areata, em 11 países, incluindo o Brasil, apontou que constrangimento e ansiedade são as palavras mais associadas à AA, globalmente. O estudo apontou que 50% dos entrevistados15 possuem pelo menos três ou mais áreas fora do couro cabeludo, como cílios e sobrancelhas, fortemente afetadas pela AA, e 40%, aproximadamente, perderam quase todo o cabelo do couro cabeludo - geralmente em uma semana a vários meses. Para esses pacientes, recuperar o controle da doença e ter confiança no tratamento são os objetivos mais importantes para quem vive com AA.15

"A alopecia areata é uma doença que impacta fortemente a qualidade de vida dos pacientes, principalmente crianças e jovens. Novos tratamentos estão surgindo e haverá uma mudança impactante na vida das pessoas que sofrem com a doença. É um cenário de esperança. Olumiant será o primeiro tratamento sistêmico aprovado no Brasil para AA grave", destaca a Dra. Renata Magalhães, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Professora do Serviço de Dermatologia da Unicamp.

A aprovação regulatória pela Anvisa da indicação de Olumiant para AA é mais uma conquista da área de imunologia da Lilly no Brasil. A companhia tem se dedicado a ampliar as opções de tratamentos para doenças do sistema imune que são tratadas por imunologistas, reumatologistas ou dermatologistas.

Para Nicole Friedland, presidente e diretora executiva da National Alopecia Areata Foundation (NAAF), nos Estados Unidos, os pacientes de AA enfrentam desafios significativos todos os dias, incluindo conhecimento público limitado sobre a doença, falta de opções de tratamento e estigma social. 9 "A aprovação de Olumiant pode trazer esperança para muitos pacientes e encorajar novas conversas sobre tratamento com seus médicos", afirmou quando o medicamento foi aprovado pelo órgão regulatório americano.

Olumiant (baricitinibe) é um inibidor de Janus quinase (JAK) oral de dose única diária.20 O medicamento já é uma opção aprovada no Brasil, e em mais de 75 países, para pessoas adultas com artrite reumatoide moderada e gravemente ativa que tiveram uma resposta inadequada a um ou mais bloqueadores do fator de necrose tumoral (TNF). Olumiant é também aprovado pela Anvisa e em mais de 50 países para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave que são candidatos à terapia sistêmica. Além disso, o baricitinibe foi o primeiro medicamento aprovado no Brasil para o tratamento da covid-19 em pessoas adultas hospitalizadas, reduzindo o risco de morte em até 28%.18

Sobre BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2

Nestes estudos de fase 3 duplo-cegos, controlados por placebo, 1.200 pacientes com AA grave foram randomizados para receber Olumiant 2 mg uma vez ao dia, Olumiant 4 mg ou placebo.

O desfecho primário foi a proporção de pacientes que atingiram SALT ≤20 (ou seja, 80% ou mais cobertura capilar) na semana 36. 1 Em ambos os estudos, 17-22% dos pacientes tomando Olumiant 2 mg/dia e 32-35% dos pacientes tratados com Olumiant 4 mg/dia alcançou 80% ou mais cobertura capilar, em comparação com 5% e 3% dos pacientes que receberam placebo em BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2, respectivamente.

Além disso, 11-13% dos pacientes tomando Olumiant 2 mg/dia e 24-26% de pacientes tomando Olumiant 4 mg/dia alcançaram 90% ou mais de cobertura capilar, em comparação com 4% e 1% dos pacientes que receberam placebo em BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2, respectivamente.1,8

No período controlado por placebo de 36 semanas, a maioria dos eventos adversos emergentes do tratamento (infecção do trato respiratório superior, nasofaringite, cefaléia, acne e infecção do trato urinário) foi leve ou moderada em gravidade.8

Sobre a Eli Lilly and Company

A Lilly é uma organização global líder na área da saúde que une cuidado e descoberta para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Foi fundada há mais de um século por um homem compromissado com a criação de medicamentos de alta qualidade que são essenciais e hoje permanece sendo guiada por essa missão em tudo o que faz. Ao redor do mundo, funcionários Lilly trabalham para inovar e entregar medicamentos que mudem a vida daqueles que precisam, melhorando o entendimento e o tratamento de doenças, e servindo a comunidades com voluntariado e filantropia. Para saber mais sobre a Lilly, acesse www.lilly.com.br.

