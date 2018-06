Anvisa estende indicação de vacina contra meningite da Pfizer

O esquema vacinal aprovado de Nimenrix em menores de 12 meses prevê a administração de duas doses a partir de 6 semanas de vida, seguidas de um reforço aos 12 meses. A partir da nova indicação, a vacina poderá proteger um importante grupo de risco para a doença meningocócica invasiva. Só em 2017, segundo dados do Ministério da Saúde, os menores de 1 ano representaram 15,5% dos 15.247 casos de meningite registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

A enfermidade pode ser provocada por fungos, bactérias e vírus. Mas os casos de origem bacteriana são os mais preocupantes, pois podem progredir rapidamente, apresentar mortalidade elevada e deixar sequelas importantes, como perda auditiva, alterações neurológicas e amputações. Entre os agentes bacterianos, o meningococo é um dos mais importantes.

A meningite representa a doença mais temida pelos pais dos bebês menores de 2 anos, segundo uma pesquisa recente realizada pelo IBOPE Conecta em todas as regiões do País¹. Por isso, ela também é um dos temas de destaque da campanha #MAISQUEUMPALPITE, uma iniciativa digital lançada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), com apoio da Pfizer, para levar informações seguras sobre saúde infantil às famílias.

Por meio das redes sociais (www.facebook.com/maisqueumpalpite e www.instagram.com/maisqueumpalpite), os pais podem conferir posts sobre diferentes assuntos relacionados aos mitos sobre os cuidados com as crianças. No caso da meningite, é possível se informar acompanhando o bate-papo entre o pediatra Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da SBP, e a apresentadora e atriz Thaís Fersoza, que aderiu à iniciativa.

Referências:

1. IBOPE Conecta. Doenças infectocontagiosas nos 2 primeiros anos de vida: mitos e temores das famílias brasileiras. Brasil: 2018.

Mais informações: 3643-2785

FONTE Pfizer

SOURCE Pfizer