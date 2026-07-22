Anycubic annonce la Photon P1 Max en prévente, une imprimante 3D résine grand format d'une capacité de 18,3 litres

SHENZHEN, Chine, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de la Photon P1 Max en prévente, une imprimante 3D résine grand format destinée aux utilisateurs confirmés, aux studios et à la production de petites quantités. Alliant un volume d'impression de 18,3 L, une automatisation intelligente et la prise en charge des résines haute viscosité, la Photon P1 Max est conçue pour les prototypes de grande taille, les modèles détaillés et de lots de fabrication. Tarifs en prévente à partir de 849 $.

Grands tirages avec détails fidèles

Photon P1 Max, an 18.3L Large-Format Resin 3D Printer

La Photon P1 Max offre un volume d'impression de 18,3 L, ce qui permet d'imprimer des modèles de grande taille ou plusieurs pièces en une seule session. Un écran LCD monochrome de 14 pouces 12K offre un rendu très détaillé, l'uniformité d'éclairage supérieure à 92 % permettant par ailleurs d'assurer une exposition homogène sur l'ensemble de la zone d'impression.

Afin d'améliorer la régularité de l'impression, l'imprimante utilise un plateau d'impression en acier rectifié avec précision et une structure de fixation de l'écran rigide. La conception fermée bloque également plus de 99,99 % des rayons UVA ambiants, afin de limiter le durcissement intempestif de la résine.

Conçue pour les travaux d'impression de longue durée

Une vis à billes de classe C7, des rails de guidage linéaires et le nouveau système d'éclairage LighTurbo 4.0 fonctionnent de concert pour garantir la stabilité du mouvement et un flux lumineux constant tout au long des travaux d'impression importants. Le système de contrôle de mouvement offre une précision de positionnement répétable de ±0,01 mm.

La technologie Wave Release réduit la force de décollement de plus de 60 % par rapport aux films NFEP standard, ce qui facilite la séparation des impressions grand format du film de protection.

Aide à l'impression intelligente

La Photon P1 Max est livrée calibrée d'usine et intègre le système Intelligent Leveling System 3.0, qui vérifie la mise à niveau du plateau avant chaque impression et affiche en temps réel les valeurs de force pour permettre un réglage manuel, le cas échéant.

Pendant l'impression, la fonction Dynamic Release 3.0 module automatiquement la hauteur et la vitesse de levée en fonction de la force de décollement, tandis que la fonction Dynamic Light-Off Compensation 3.0 optimise le temps de décollement en fonction des conditions d'écoulement de la résine.

Un système d'inspection intégré basé sur l'IA surveille la mise en place du plateau d'impression, la séparation de la couche inférieure, le niveau de résine et les résidus de résine. La détection IA est désactivée par défaut et affiche une notification d'enregistrement lorsqu'elle est activée.

Adapté aux résines à haute viscosité

La Photon P1 Max prend en charge des résines dont la viscosité peut atteindre 8 000 cps et intègre des profils prédéfinis pour les résines Anycubic.

Un bac à résine thermo-régulé d'une capacité de 1 900 ml maintient une température constante de la résine jusqu'à 35 °C pendant l'impression, ce qui permet de garantir des performances constantes de la résine lors de longues sessions d'impression. La capacité est suffisante pour imprimer un modèle de 300 mm en un seul cycle.

Simplification des opérations quotidiennes

Plusieurs améliorations facilitent l'utilisation au quotidien, notamment un plateau d'impression et un bac à résine à démontage rapide, un écran d'exposition à fixation rapide, un support d'égouttage de la résine et un bec verseur amélioré pour une manipulation plus propre de la résine. Le couvercle à charnière reste ouvert même si l'angle est supérieur à 45°, et le niveau sonore de fonctionnement ne dépasse pas 45 dB. AirPure 2.0 est disponible en option pour éliminer les odeurs.

Tarifs et disponibilité en prévente

La Photon P1 Max sera disponible en prévente dès le 22 juillet à 10 h, avec trois niveaux de prix disponibles :

Du 22 juillet au 3 août : 849 $ et 3 bonus exclusifs

849 $ et 3 bonus exclusifs Du 4 au 11 août : 899 $ et 3 bonus exclusifs

899 $ et 3 bonus exclusifs Du 12 au 31 août : 959 $ et 3 bonus exclusifs

Les cadeaux ne seront plus disponibles après le 1er septembre. Pour plus d'informations et pour passer commande en prévente, rendez-vous sur la boutique officielle Anycubic.

À propos d'Anycubic

Fondée en 2015, Anycubic développe des imprimantes 3D de bureau à technologie FDM et résine, des matériaux d'impression et des logiciels destinés aux créateurs, designers, ingénieurs, enseignants et petites entreprises. Ses produits sont disponibles dans plus de 200 pays et régions dans le monde entier.

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