Anycubic dévoile le produit révolutionnaire Wash and Cure Max au Formnext+PM South China 2023

SHENZHEN, Chine, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le très attendu Formnext+PM South China, qui se déroule du 29 au 31 août au Hall-6 du Shenzhen World Exhibition & Convention Center, a été à la hauteur du battage médiatique le jour de son ouverture, puisque les passionnés de l'impression 3D ont afflué pour découvrir la gamme de nouveaux produits innovants d'Anycubic et ses étonnantes présentations de modèles. Des modèles de drones fascinants aux créations exquises des utilisateurs, le stand d'Anycubic au Zongwei Cube B25 est devenu le point central de l'événement, attirant des foules de visiteurs et l'attention des médias nationaux et internationaux.

Au milieu d'une impressionnante collection de modèles, la vedette de la première journée du salon Formnext était sans conteste l'appareil de post-traitement par photopolymérisation révolutionnaire d'Anycubic, la Wash and Cure Max. Cette machine élégante, d'un blanc perle et d'une capacité généreuse, a été officiellement dévoilée lors de l'événement et présente plusieurs caractéristiques remarquables.

Principales caractéristiques de la Wash and Cure Max d'Anycubic:

1. Vaste capacité, compatibilité élargie : Vaste capacité, compatibilité élargie : La Wash and Cure Max offre une grande capacité de 14,9 litres et une taille de nettoyage maximale de 300x165x300 millimètres, ce qui est supérieur aux produits similaires sur le marché. Il est compatible avec les impressions 3D photopolymérisées de qualité grand public jusqu'à 13,6 pouces et moins.

2. Nettoyage approfondi à double mode, utilisation réduite d'alcool : Grâce à ses modes innovants de lavage par pulvérisation et par trempage détaillé, la machine nettoie efficacement les résidus de résine sur les surfaces imprimées. Elle utilise la pulvérisation à jet mécanique pour un nettoyage en profondeur, suivie d'une immersion en profondeur pour éliminer les résidus de résine des détails les plus fins.

3. Nettoyage et durcissement en un clic : Cet appareil combine les fonctions de nettoyage et de durcissement en une seule, afin de simplifier le post-traitement. Dites adieu aux tâches fastidieuses après impression. Il est équipé d'une plate-forme de séchage à rotation automatique à 360° pour un rendement énergétique plus élevé et des distances de séchage plus longues, garantissant ainsi un séchage complet et efficace.

4. Design tout-en-un, élégance esthétique : L'élégant boîtier blanc perle de l'appareil, assorti d'un couvercle translucide visuellement attrayant, offre un look frais et minimaliste. Le couvercle rabattable intégré et le panneau de commande simple garantissent un fonctionnement régulier et sans effort.

5. Détection intelligente des pannes, surveillance continue : Des capteurs intelligents détectent les problèmes tels que les portes mal fermées, les fuites d'eau et les obstructions au niveau des sorties d'eau ou des distributeurs de détergent, garantissant ainsi un fonctionnement sans heurts et alertant les utilisateurs pour qu'ils règlent les problèmes rapidement.

La Wash and Cure Max d'Anycubic est désormais disponible en précommande auprès de la boutique officielle d'Anycubic. Le prix préférentiel est fixé à 299,00 dollars, offrant ainsi aux passionnés l'opportunité d'acquérir cet appareil de post-traitement de pointe à un prix avantageux.

Pour précommander la Wash and Cure Max d'Anycubic, rendes-vous sur le site Anycubic Official Store

Alors que le salon Formnext+PM South China bat son plein, restez à l'affût des annonces de produits plus intéressants de la part d'Anycubic. Ne manquez pas l'occasion d'explorer les offres d'Anycubic au stand 25 pour une nouvelle journée d'innovation et d'inspiration.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'est engagée à propulser la technologie d'impression 3D pour assurer que l'impression 3D est accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Nous sommes heureux de voir les gens libérer leur imagination et leur créativité et de les transformer en réalité. Anycubic est présente dans plus de 200 pays et régions depuis 2015.

