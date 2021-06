Anycubic lance Vyper, une imprimante 3D FDM à nivellement entièrement automatique qui innove en matière de flux de travail d'impression 3D

Vyper est équipée d'un manomètre précis et d'un module de nivellement à 16 points, permettant à son système de nivellement intelligent d'ajuster automatiquement toute irrégularité sur le lit de l'imprimante, éliminant ainsi la nécessité d'un nivellement manuel. L'imprimante est dotée d'une technologie de pointe qui combine l'acier à ressort et le caoutchouc magnétique souple, ce qui rend le modèle d'impression plus résistant, plus difficile à déformer, plus facile à retirer et évite aux utilisateurs d'avoir à utiliser du papier de masquage et de la colle. Elle est également dotée d'un grand écran tactile de 4,3 pouces et d'une nouvelle interface utilisateur, garantissant un fonctionnement plus souple et plus simple. Plus important encore, la vitesse d'impression de Vyper peut atteindre 80-100mm/s, soit 30% de plus que la précédente série Mega.

Le Vyper mesure 245x245x260 millimètres, ce qui lui permet de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Sa structure intégrée et sa conception modulaire permettent aux utilisateurs d'assembler la machine en seulement trois étapes simples, facilitant ainsi son entretien. En outre, la machine fournit des performances supérieures grâce à l'ajout d'une nouvelle carte mère 32 bits et d'un pilote TMC2209 ultra-silencieux.

La double vis de haute précision de l'axe Z et la double limite photoélectrique s'associent pour réduire l'erreur de position zéro, assurer un fonctionnement plus stable et une impression régulière. Sa tête d'impression, conçue avec un double ventilateur, un système de dissipation thermique à deux voies, est parfaite pour refroidir rapidement les modèles. La fonction de reprise automatique de l'imprimante et la détection du filament peuvent également contribuer à éviter les pertes de temps et de ressources.

Prix et disponibilité

Anycubic lancera son imprimante Vyper à l'occasion d'un événement qui sera organisé en ligne le 10 juin 2021 à 15 h (HEC) (soit à 6 h [HP]). Cet événement sera diffusé en direct sur les comptes Facebook, Instagram et YouTube d'Anycubic.

Les préventes commenceront le 10 juin 2021 à 16 h (HEC) (soit à 7 h [HP]) sur la boutique officielle d'Anycubic, sur eBay ainsi que sur la plateforme AliExpress. Anycubic va proposer un prix spécial de 299 dollars américains pour chacune des 3 000 premières imprimantes vendues, qui passera à 359 dollars américains à l'issue de la semaine de prévente.

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans l'industrie de l'impression 3D, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D, fournissant de nombreuses imprimantes abordables, hautement performantes et intelligentes pour différents clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis notre création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre aux personnes de tous horizons de laisser libre cours à leur imagination et de transformer la créativité en réalité.

