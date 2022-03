Anycubic presenta las series Kobra y Anycubic Photon M3 de impresoras 3D

La impresora Anycubic Kobra 3D facilita la impresión

La impresora Kobra 3D viene con un extrusor directo integrado, que permite a la máquina empujar rápidamente el filamento en la boquilla, proporcionando una extrusión fiable y una fácil retracción. Además, el diseño de la lámina de acero flexible con textura puede hacer que los modelos impresos en 3D sean más resistentes y fáciles de retirar.

Anycubic Kobra Max abre la posibilidad de crear impresiones más grandes

La impresora Kobra Max 3D tiene un volumen de construcción de 17,7 x 15,7 x 15,7 pulg. / 45 x 40 x 40 cm (HWD), lo que permite imprimir objetos a gran escala y explorar la diversión de liberar la creatividad. Con el doble eje Z estable, la Kobra Max ofrece un funcionamiento más estable y una impresión uniforme.

"La serie Anycubic Photon M3 incluirá tres versiones: Anycubic Photon M3, Anycubic Photon M3 Plus y Anycubic Photon M3 Max. Hemos redefinido la luz UV de estas impresoras 3D de resina con la fuente de luz matricial Anycubic LighTurbo. Con luces LED brillantes y una pantalla de alta transmitancia de luz, la serie Photon M3 puede dar una mayor uniformidad de luz y una fuerte energía de luz, produciendo así grandes detalles de impresión y una mayor velocidad de impresión. Además, la serie M3 seguirá estando equipada con plataformas de impresión grabadas con láser y con una película antiarañazos reemplazable para contribuir a un mayor índice de éxito en la impresión y a una mayor vida útil de la pantalla", añadió James Ouyang.

La impresora Anycubic Photon M3 3D ofrece una sorprendente cantidad de beneficios para los clientes

Como impresora 3D de resina de nivel básico para principiantes, la Anycubic Photon M3 viene con un volumen de construcción de 18,0 x 16,4 x 10,2 cm (HWD). Está equipada con una pantalla LCD monocromática 4K+ de 7,6 pulgadas y una relación de contraste de 400:1. La impresora Photon M3 puede imprimir modelos con bordes y esquinas más precisos.

Anycubic Photon M3 Plus ayuda a la exploración de la diversión mediante el control y la supervisión a distancia del proceso de impresión en 3D

Además de contar con una fuente de luz matricial Anycubic LighTurbo y una pantalla de exposición 6K de 9,25'', la Anycubic Photon M3 Plus también está equipada con el sistema Anycubic Auto Resin Filler. Puede proporcionar una reserva de resina siempre que sea necesario durante la impresión, lo que disipa la preocupación de quedarse sin resina a mitad de la impresión. La Anycubic Photon M3 Plus es también la primera máquina compatible con Anycubic Cloud. Al conectarse con Anycubic Cloud, el proceso de impresión de la impresora Photon M3 plus 3D puede controlarse y supervisarse de forma remota.

Anycubic Photon M3 Max ayuda a realizar la creatividad con su gran volumen de construcción y sus excelentes detalles de impresión

Anycubic Photon M3 Max es el modelo más esperado de este lanzamiento de productos por su pantalla monocromática de 13,6" y 7K de resolución de 6.480 x 3.600 píxeles. El gran volumen de impresión de 30,0 x 29,8 x 16,4 cm (HWD) ofrece un amplio espacio para la creatividad. La Anycubic Photon M3 Max también está equipada con el sistema Anycubic Auto Resin Filler para evitar que se agote la resina a mitad de la impresión.

Anycubic también ha presentado la serie Water-Wash Resin+ para reducir los costes de los usuarios en la limpieza de las impresiones. Las resinas son menos olorosas y pueden lavarse en agua sin necesidad de alcohol isopropílico (IPA). Esto facilita el posprocesamiento y reduce el daño al medio ambiente. Además, la empresa ha lanzado Anycubic AirPure para reducir el olor producido por las impresoras 3D de resina y proporciona a los usuarios una purificación eficaz y una frescura duradera. Anycubic también ha anunciado su primera impresora 3D conceptual, Anycubic Photon Nex. Esta impresora marca el avance de la empresa en cuanto a velocidad, impresión inteligente y diseño inspirado en la ciencia ficción, y sienta las bases de las futuras impresoras 3D de Anycubic con nuevas funciones y diseños.

Precio y disponibilidad:

Anycubic Photon M3 Max comenzará la preventa el 28 de marzo en la tienda oficial de Anycubic . Las otras cuatro impresoras 3D estarán disponibles el mismo día también en la tienda oficial de Anycubic, la tienda de Anycubic AliExpress , la tienda de eBay de Anycubic y la tienda de Amazon de Anycubic. Los detalles del precio son los siguientes:

Anycubic Kobra a partir de 299 dólares estadounidenses

Anycubic Kobra Max a partir de 539 dólares estadounidenses

Anycubic Photon M3 a partir de 299 dólares estadounidenses

Anycubic Photon M3 Plus a partir de 699 dólares estadounidenses

Anycubic Photon M3 Max pre-venta de 1.099 dólares estadounidenses

Acerca de Anycubic

Anycubic es una empresa líder en la industria de la impresión 3D especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, que ofrece muchas impresoras asequibles, de alto rendimiento e inteligentes para diferentes clientes, consumidores, aficionados, escuelas y diseñadores de productos. Desde su creación en 2015, nos hemos comprometido a impulsar la tecnología de impresión 3D para permitir que personas de todos los ámbitos den rienda suelta a su imaginación y conviertan la creatividad en realidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773763/image_5014020_25527698.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773764/image_5014020_25527745.jpg

SOURCE Anycubic