Anycubic présente plusieurs nouvelles imprimantes 3D lors du TCT Show

« Au cours des dernières années, Anycubic a maintenu une croissance rapide grâce à un engagement continu dans la recherche et le développement interne de technologies d'impression 3D clés, ce qui en fait un pionnier et un leader dans le secteur des imprimantes de bureau 3D. Le lancement de ces trois nouveaux produits révolutionnaires témoigne de la grande expérience de l'entreprise dans le secteur et de ses compétences technologiques », a déclaré James Ouyang, vice-président R&D chez Anycubic. « Les trois nouvelles imprimantes ont élargi les horizons du marché des équipements d'impression 3D tout en élargissant l'application des technologies d'impression 3D. »

Les téléphones portables et les imprimantes 3D ont un besoin commun d'intelligence. La nouvelle solution de photopolymérisation basée sur la plate-forme Anycubic Cloud est dotée d'un certain nombre de fonctionnalités clés, notamment une bibliothèque de modèles, le découpage sur le Cloud, l'impression sur le Cloud, la transmission de fichiers, la surveillance à distance, la gestion des équipements et la mise à niveau en ligne. Fondée sur une approche globale de l'intelligence, la nouvelle solution réduit le seuil de l'impression 3D tout en simplifiant le processus d'impression. L'imprimante Photon Mono X Pro, basée sur la plate-forme Anycubic Cloud, redéfinit l'expérience de l'impression 3D par photopolymérisation grâce à une carte mère 64 bits haute performance, qui offre des performances bien supérieures à celles des imprimantes 3D par photopolymérisation classiques en termes de capacités de calcul et de traitement graphique.

Au cours de l'événement de lancement, Anycubic a également présenté le modèle Photon Ultra, lancé avec Texas Instruments, une entreprise mondiale de conception et de fabrication de semiconducteurs qui figure depuis de nombreuses années dans la liste des 10 premières entreprises de son secteur et dans le « Top 500 des entreprises mondiales ». Photon Ultra est une toute nouvelle imprimante 3D qui utilise la technologie DLP. Le lancement de ce produit reflète les efforts acharnés de la société dans le développement de nouvelles imprimantes de bureau 3D. « Le modèle Photon Ultra peut se targuer d'un taux d'utilisation de la lumière UV allant jusqu'à 95 %, ce qui est bien supérieur aux 1 à 5 % seulement de la série LCD. Grâce à la technologie DLP, la nouvelle imprimante 3D multiplie par trois son efficacité par rapport à ses concurrentes qui utilisent la technologie d'impression SLA. En combinant la technologie DLP avec la source de lumière UV stable et uniformément répartie d'Anycubic, le modèle Photon Ultra permet une impression rapide et de haute précision », a ajouté M. Ouyang.

Anycubic prévoit également de lancer Vyper, une nouvelle imprimante 3D FDM dotée d'un système de mise à niveau intelligent qui permet de mettre à niveau et d'imprimer en un seul clic en nivelant automatiquement la zone chaude. La plate-forme d'impression du modèle Vyper utilise un nouveau procédé combinant un revêtement spécial résistant aux rayures et un acier à ressort qui résiste à la déformation, même dans des environnements à haute température. La nouvelle interface utilisateur est facile à utiliser et passe sans problème du chinois à l'anglais. Vyper offre une vitesse d'impression plus élevée (jusqu'à 100 mm/s) que les imprimantes 3D classiques de même qualité.

Anycubic, entreprise pionnière dans le secteur de l'impression 3D à polymérisation légère, a maintenu une forte croissance tout en gagnant en reconnaissance auprès des clients du monde entier depuis 2015, date à laquelle la firme a exporté sa première imprimante 3D. Rendez-vous sur le stand d'Anycubic (C40) au TCT Show pour découvrir les imprimantes 3D les plus avancées et les plus intelligentes du monde.

