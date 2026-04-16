Anycubic présente sa gamme de solutions d'impression 3D de nouvelle génération au salon RAPID+TCT 2026, en mettant l'accent sur l'innovation en matière de FDM multicolore et de résine grand format

BOSTON, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, fabricant mondial d'imprimantes 3D de bureau et de matériaux, a présenté sa dernière gamme de produits au salon RAPID+TCT 2026 (stand n° 1035), qui s'est tenu du 14 au 16 avril au Boston Convention & Exhibition Center.

Anycubic Showcases Large-format New Product Lineup in Rapid + TCT 2026

Fort d'une dynamique évidente avant le salon et de la couverture assidue de la presse pour sa gamme de produits, le stand d'Anycubic a été largement visité tout au long de l'événement, la modélisation par dépôt en fusion (FDM) multicolore et les flux de travail de résine grand format ayant particulièrement attiré l'attention des fabricants, des créateurs et des utilisateurs avancés.

Sur l'ensemble de sa gamme FDM et résine, les récentes versions d'Anycubic ont fait l'objet d'une couverture médiatique de la part de CNET, TechRadar et Tom's Hardware, soulignant les améliorations en matière de convivialité, de cohérence d'impression et d'intégration de flux de travail multicolore sur ses systèmes de bureau. Cet intérêt médiatique préexistant s'est maintenu au cours de RAPID+TCT 2026, où les démonstrations en direct et les échantillons d'imprimés finis sont devenus un élément central pour susciter l'intérêt des visiteurs sur le stand.

Kobra X : multicolore d'entrée de gamme, intégré dès le départ

Présentée pour la première fois au salon Formnext 2025, la Kobra X a attiré une foule considérable sur le stand de RAPID+TCT, grâce à des démonstrations multicolores en direct et à la qualité des échantillons produits. La couverture médiatique a souligné son accessibilité et sa conception intégrée, avec Tom's Hardware la décrivant comme « une excellente imprimante quatre couleurs d'entrée de gamme » et TechRadar la qualifiant « d'option riche en fonctionnalités, parfaite pour les débutants et les passionnés. »

Kobra X est destinée aux utilisateurs qui se lancent dans l'impression multicolore sans système couleur externe ni configuration complexe. Son architecture de deuxième génération intègre quatre canaux de filament directement dans la tête d'impression, ce qui raccourcit le parcours du filament fondu à environ 30 mm, réduisant le temps de changement de couleur de 30 à 50 % et diminuant les déchets de purge d'une marge similaire dans les tests internes.

Photon P1 Max : résine grand format et extension d'une plate-forme éprouvée

La Photon P1 Max étend la gamme Photon à des cas d'utilisation en plus grand format, en s'appuyant sur l'accueil réservé à la Photon P1, qui a fait l'objet de commentaires positifs de la part de médias tels que Tom's Hardware pour sa qualité d'impression constante et sa convivialité dans les flux de travail de la résine de bureau. Le modèle grand format s'appuie sur cette base établie et attire l'attention des utilisateurs de studio et des créateurs de petites séries lors du salon.

Placée dans une configuration de bureau prosommateur, elle offre un volume de construction de 18,3 litres permettant de réaliser des modèles d'une hauteur maximale de 300 mm, ainsi qu'une cuve de résine de 1,9 litre à contrôle thermique pour une viscosité plus stable lors des sessions d'impression plus longues. Un écran 12K de 14 pouces (11520 × 8640 px) avec des pixels carrés de 24,8 × 24,8 μm permet d'obtenir des détails homogènes sur l'ensemble de la zone de construction. La double connectivité (Wi-Fi + Ethernet) permet une intégration flexible dans différentes configurations, tandis que la surveillance par application permet de gérer le flux de travail à distance tout au long du processus d'impression.

Kobra S1 Max Combo : mise à l'échelle d'un écosystème multicolore établi

En tant que système FDM le plus avancé d'Anycubic, la Kobra S1 Max Combo s'appuie sur la gamme Kobra S1, qui a été couverte par des organismes tels que CNET et TechRadar pour son équilibre entre la vitesse, la facilité d'utilisation et la capacité multicolore. La S1 Max transforme cette plateforme en un système de plus grand format avec une capacité de matériau étendue, suscitant un vif intérêt de la part des utilisateurs expérimentés et des créateurs présents sur le stand.

Le système dispose d'un volume de construction de 350 × 350 × 350 mm³, d'une chambre chauffée à 65°C, d'une zone chaude à 350°C et d'un lit chauffant à 120°C. L'imprimante prend en charge des matériaux techniques tels que le PC, le PA, l'ABS et les composites à base de fibre de carbone. Associée à quatre modules ACE 2 Pro, elle permet d'imprimer jusqu'à 16 couleurs, avec des fonctions intégrées de séchage du filament et de contrôle de l'humidité pour des flux de travail multi-matériaux étendus.

Outre les trois systèmes phares, d'autres nouvelles machines, notamment Photon P1, Kobra S1 Combo, Kobra 4 et Kobra 3 Max Combo ont également suscité un vif intérêt de la part des visiteurs tout au long de l'exposition.

Faire progresser le continuum entre le poste de travail et le flux de travail

L'exposition RAPID+TCT 2026 d'Anycubic reflète l'évolution continue de l'entreprise dans les catégories FDM et résine, grâce à une automatisation accentuée, une plus grande compatibilité des matériaux et des systèmes de bureau plus performants. Dans toute la gamme, l'accent reste mis sur l'extension de l'impression 3D de bureau à des flux de travail plus fiables et plus flexibles dans le monde réel.

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