Anycubic stellt den Kobra 3 Combo vor: Verbessern Sie Ihr 3D-Druckerlebnis mit echter Mehrfarbigkeit

SHENZHEN, China, 15. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 15. April 2024 stellt Anycubic offiziell den Kobra 3 Combo vor und wird am 22. April 2024 den Preis und die vollständigen Spezifikationen bekannt geben. Dies ist ein neues Tor für Ihre 3D-Druckerfahrung mit mehreren Farben. Der Kobra 3 Combo beginnt mit einer verbesserten Iteration des Kobra 3, zusammen mit dem Debüt des Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro). Diese Version enthält auch eine Reihe von entsprechenden Upgrades für die Anycubic App und den Slicer, die zusammen mit dem bereits angekündigten Live Anycubic Community Makeronline die ganze Kombo bilden.

Dank umfangreicher Firmware-Upgrades und der Zusammenarbeit mit PANTONE wird der Mehrfarbendruck für die Benutzer noch dynamischer und angenehmer.

Anycubic Color Engine Pro: Alles für den Mehrfarbendruck

Der Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro), der ein völlig neues Maß an Komfort und Zuverlässigkeit bietet. ACE Pro unterstützt den gleichzeitigen Druck mit zwei verknüpften Boxen, die bis zu acht Farben auf einmal aufnehmen können. Mit der zusätzlichen Funktion der RFID-Erkennung für Anycubic-Filamente wird eine nahtlose Druckqualität gewährleistet. ACE Pro hat die nachteiligen Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Druckqualität erkannt und eine aktive Trocknungsfunktion integriert, die sich als einziges Produkt auf dem Markt durch die Kombination von aktiver Trocknung und Mehrfarbendruckfähigkeit auszeichnet. Die intelligente Seitentrocknungsfunktion sorgt dafür, dass das Filament auch bei längeren Druckvorgängen bis zu 24 Stunden lang trocken bleibt, und gewährleistet so optimale Druckbedingungen und einwandfreie Ergebnisse für jede Kreation.

Dank des Anti-Verwicklungsschutz-Designs können Sie sich von Druckfehlern verabschieden, die durch ein Verwickeln des Filaments verursacht werden. Durch eine clevere Parallelschaltung von vier Entladungsröhren war der Wechsel zwischen den Farben noch nie so reibungslos. Kein mühsames Zurückrollen des Filaments in den Schläuchen mehr; nur noch nahtlose, problemlose Farbwechsel, die Ihren Druckprozess mühelos am Laufen halten. Und dank der intelligenten Farbwechselfunktion wird der Abfall minimiert, und Ihre Drucke werden schneller fertig als je zuvor.

Druck mit exklusiven PANTONE-Filmant-Farben

Dank der Zusammenarbeit von Anycubic mit PANTONE sind jetzt einzigartige und naturgetreue Farben für Ihre nächsten bunten Drucke verfügbar. Einführung der ersten von der 3D-Druckindustrie zertifizierten Verbrauchsmaterialfarben, darunter Peach Fuzz, Interstellar Violet, Tropical Turquoise und Spring Leaf. Jede Farbe erzählt eine einzigartige Geschichte und verleiht Ihren Druckerzeugnissen Tiefe und Persönlichkeit. Machen Sie sich bereit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ein Kaleidoskop von Farben wie nie zuvor zu erleben.

Während Hardware und Kollaboration Sie auf einen vor Farben sprühenden Pfad lenken, wird eine gut etablierte Software- und Verbindungsplattform Sie weiter in den 3D-Druck-Vergnügungspark führen. Die Anycubic App und der Slicer sind zusammen mit der neuen Community-Plattform Makeronline und dem verbesserten Kundendienst, der ein 30-tägiges Rückgabe- oder Rückerstattungsrecht bietet, eine unschätzbare Bereicherung für Ihre bunte Reise.

Anycubic Kobra 3: Schnell und stabil

Die Einführung in den Anycubic Kobra 3 allein ist schon ein rasantes Kraftpaket, das Ihr Druckspiel ankurbeln wird. Aufbauend auf der soliden Grundlage seines Vorgängers, der Anycubic Kobra 2-Serie, bietet dieses schlanke Gerät einige wichtige Verbesserungen. Stellen Sie sich Folgendes vor: einfarbiger Normaldruck mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 600 mm pro Minute. Aber Geschwindigkeit ist nicht seine einzige Stärke. Ausgestattet mit Standardfunktionen wie Beschleunigungssensoren, Vibrationskompensatoren und Flusskontrollmechanismen sorgt der Kobra 3 dafür, dass Ihre Drucke auch bei halsbrecherischen Geschwindigkeiten eine tadellose Qualität aufweisen. Und mit einem größeren Druckvolumen von 250*250*260 mm können Sie eine satte Steigerung von 34 % gegenüber dem Vorgängermodell verzeichnen.

Unter seinem eleganten Äußeren läuft der Kobra 3 mit der vollständig optimierten Firmware Kobra OS. Diese Firmware verfügt über eine verbesserte Rechenleistung und eine blitzschnelle Motorreaktion, die präzise Bewegungen und Filamentextrusion ermöglicht. Dank des eingebauten Beschleunigungssensormoduls kann er Resonanzfrequenzen der X/Y-Achse erkennen und intelligente Anpassungen der Bewegungssteuerung vornehmen, um lästige Artefakte wie Banding und Ringing zu verringern und sicherzustellen, dass jeder Druck so fein wie der letzte ist.

Die Anycubic App und der Slicer: Machen Sie sich bereit für Ihr Kaleidoskop

Die Anycubic App und der Slicer sind unverzichtbare Werkzeuge, um sich im Bereich des Mehrfarbendrucks zurechtzufinden. Diese leistungsstarken Softwarelösungen bieten umfassende Funktionen, die auf das Einfärben, Ändern und Schneiden von mehrfarbigen Modellen zugeschnitten sind und die Komplexität des mehrfarbigen 3D-Drucks erheblich vereinfachen. Sie ermöglichen eine nahtlose Fernsteuerung und -überwachung, so dass die Benutzer ihre 3D-Drucker von verschiedenen Geräten, einschließlich Computern und Smartphones, aus verwalten können. Durch die Konfiguration einer externen Kamera können Sie den Druckvorgang in Echtzeit überwachen und eine Live-Videoüberwachung durchführen, die Ihnen Sicherheit für Ihren externen Druck bietet. Darüber hinaus verspricht die bevorstehende Unterstützung des LAN-Modus im Anycubic Slicer noch mehr Komfort und Privatsphäre für die Nutzer, und weitere spannende Funktionen sind in Sicht.

Makeronline: Wo die Kreativität gedeiht

Die innovative Community-Plattform von Anycubic, Makeronline, dient als Drehscheibe für über tausend 3D-Modell-Designer und fördert ein lebendiges, kreatives Umfeld voller Inspiration. In dieser Community können die Nutzer ihre kreativen Projekte mit anderen teilen, sich mit anderen Enthusiasten weltweit austauschen und das enorme Potenzial des 3D-Drucks entdecken. Makeronline veranstaltet auch dynamische Wettbewerbe, bei denen die Teilnehmer die Chance haben, großzügige Kreativitätsprämien und exklusive Community-Punkte zu gewinnen, was das Gemeinschaftserlebnis weiter bereichert.

Mit der Einführung des Mehrfarbendrucks durch Anycubic findet der 3D-Druck in verschiedenen Szenarien Anwendung und erfüllt eine Vielzahl von kreativen Anforderungen, während er die bisherigen Einschränkungen des Einfarbendrucks bei der Darstellung von Kreativität überwindet. Verbesserte Softwareanwendungen bieten den Nutzern mehr Freiheit bei der Bedienung des Druckers, während Makeronline als Katalysator für die Kommunikation dient, den kreativen Einfallsreichtum der Nutzer anregt und die Rolle des 3D-Drucks aufwertet. Der Mehrfarbendruck verleiht der 3D-Kreativität mehr Lebendigkeit und macht die Werke lebendiger und fesselnder - von personalisierten Modeaccessoires bis hin zu interaktivem Lernspielzeug und Wohndekorationen. So lassen sich unzählige kreative Visionen mühelos verwirklichen und bringen die 3D-Drucktechnologie in jeden Haushalt.

