Anyformat clôt un tour de financement d'amorçage de 3,3 millions d'euros mené par Kibo Ventures, dans le but de transformer la gestion de documents pour les entreprises internationales

MADRID, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Anyformat, une plateforme d'IA générative spécialisée dans l'extraction et la structuration de données complexes à partir de n'importe quel document, a levé 3,3 millions d'euros de fonds d'amorçage dans le cadre d'un tour de table dirigé par Kibo Ventures, avec la participation de 4Founders, Abac Nest Ventures et Decelera Ventures. Ces trois fonds ont également investi dans le précédent tour de financement de la société.

La société Anyformat construit la prochaine génération d'infrastructure documentaire alimentée par l'IA générative. Sa technologie permet aux grandes entreprises de traiter des contrats, des factures, des courriers électroniques ou des présentations avec une précision de niveau humain mais à la vitesse d'une machine, tout en conservant un contrôle total sur les données sensibles. Anyformat a déjà mis sur pied des projets pour le gouvernement de Singapour, le groupe L'Oréal et le groupe IAG, qui démontrent son aptitude à opérer dans des environnements complexes et très exigeants.

Depuis sa levée de fonds de 520 000 euros en juin 2025, Anyformat a considérablement élargi ses capacités au-delà de l'extraction traditionnelle de documents. C'est aujourd'hui le seul fournisseur qui soit en mesure de combiner en temps réel les informations extraites d'un document avec les données exclusives d'une entreprise. Cela favorise l'analyse automatisée des documents non structurés, ainsi que le recoupement des données avec des dossiers internes tels que les bases de données de clients, les politiques, les catalogues de produits ou les informations sur l'historique.

Pour les entreprises qui ont à gérer une documentation complexe et des systèmes fragmentés, cette capacité supprime les étapes de validation manuelle, réduit les erreurs et accélère les processus opérationnels décisifs. Selon le rapport de Dell Technologies sur les catalyseurs de l'innovation, 68 % des entreprises espagnoles sont incapables de transformer leurs données en informations profitables en temps réel : c'est cette lacune qu'Anyformat entend combler.

« Le marché de l'intelligence documentaire entre dans une nouvelle phase, portée par l'IA générative et les systèmes agentiques. Anyformat a mis au point une technologie unique qui aide les entreprises à automatiser les processus cruciaux tout en préservant la souveraineté des données, une exigence primordiale en Europe. La vision et le talent des fondateurs, associés au vaste potentiel de l'IA sur un marché important et en pleine croissance, ont été des facteurs clés dans notre décision d'investir », déclare Javier Torremocha, cofondateur et associé directeur de Kibo Ventures.

L'entreprise continue d'affiner sa technologie pour convertir n'importe quel fichier en données structurées au bénéfice de l'analyse, de la veille économique et des flux de travail opérationnels, toujours dans le respect de normes strictes en matière de confidentialité et de sécurité.

Sur la voie de la croissance : plus d'un million d'euros de revenu récurrent annuel prévu en 2026

Anyformat prévoit de dépasser le million d'euros de revenu récurrent annuel en 2026, grâce à son expansion européenne et à la demande croissante relative à l'automatisation, aux outils de conformité et au traitement avancé des documents.

« Les documents sont l'épine dorsale de toute organisation. Notre objectif est d'aider les entreprises à les analyser avec l'intelligence humaine, la rapidité de la machine et le niveau de sécurité requis par les réglementations modernes », commente Juan Huguet, directeur général et cofondateur. Diego Pérez, directeur technique et cofondateur, ajoute : « Nous construisons une technologie qui va bien au-delà de la simple numérisation de documents. »

Le nouveau financement accélérera le développement des produits et facilitera la croissance des équipes chargées de l'ingénierie et des produits, en renforçant les capacités d'extraction avancées et les modèles de détection d'erreurs exclusifs. L'entreprise mettra par ailleurs en place une équipe de vente dédiée à l'Espagne et à l'Union européenne.

Anyformat continuera d'investir dans son infrastructure axée sur la protection de la vie privée et s'efforcera d'obtenir des certifications telles que la norme ISO 27001, essentielle pour répondre aux besoins des grandes entreprises et des institutions publiques.