Anytime France acquiert le groupe INTERVAL Sport Fitness

Cette acquisition permettra à la marque Anytime Fitness de renforcer sa présence en France

PARIS, BOCA RATON, Floride et WOODBURY, Minnesota, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, le portefeuille de marques de franchise de fitness, de santé et de bien-être le plus important et le plus réputé au monde, a annoncé aujourd'hui que le franchisé principal d'Anytime Fitness en France avait acquis INTERVAL Sport Fitness Group et qu'il allait transformer dix établissements INTERVAL Sport en clubs Anytime Fitness. Le franchisé principal, Anytime France, S.A.S., exploite actuellement trois clubs à travers le pays, notamment en Île-de-France (Paris), en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« La marque Anytime Fitness connaît une croissance fulgurante : Nous venons d'inaugurer notre 6 000e établissement et prévoyons d'ouvrir 500 clubs à travers le monde cette année », a déclaré Sander van den Born, directeur international de Purpose Brands. « Les tendances européennes en matière de fitness privilégiant la musculation et la récupération, l'expansion de la marque en France constitue une étape logique, et l'équipe d'Anytime France est exactement le partenaire qu'il nous faut pour y parvenir. » « Notre modèle, qui consiste à trouver le bon partenaire local, a fait ses preuves à maintes reprises à l'échelle mondiale, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre croissance dans toute l'Europe. »

Anytime France appartient à Benoit Hanssen et Matt Burgess, qui exploitent également des clubs Anytime Fitness dans toute l'Italie. « L'intégration des clubs INTERVAL Sport au réseau Anytime Fitness signifie que nous accueillons 10 nouveaux établissements, 23 collaborateurs et 14 000 adhérents au sein de notre famille », a déclaré M. Hanssen. « Notre priorité est désormais de veiller à ce que chacun d'entre eux bénéficie de la même expérience personnalisée et de grande qualité que celle dont bénéficient déjà nos membres actuels. »

« Cette acquisition reflète exactement le type de croissance que nous souhaitons voir se développer à travers l'Europe : une expansion mûrement réfléchie, axée sur la communauté, qui permet à des opérateurs nationaux solides, comme Anytime France, de s'implanter dans de nouvelles régions », a déclaré Stacy Anderson, présidente mondiale de la marque Anytime Fitness. « La diversification de nos clubs afin de répondre aux besoins de nos membres locaux tout en restant fidèles aux normes mondiales de notre marque a toujours été au cœur de notre stratégie de croissance. C'est un grand pas en avant pour nos adhérents en France, et cela démontre la force de notre modèle alors que nous continuons à nous développer dans toute la région. »

À propos d'Anytime Fitness

Anytime Fitness (anytimefitness.com) est la marque de fitness la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle prévoit d'ouvrir 500 nouveaux clubs en 2026 et compte aujourd'hui 5,6 millions d'adhérents répartis dans plus de 6 000 clubs situés dans 40 pays et territoires, sur les sept continents. Anytime Fitness propose à ses adhérents des conseils personnalisés en matière d'entraînement, de nutrition et de récupération, que ce soit en salle ou via son application, le tout à un excellent rapport qualité-prix. Les clubs sont ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an, et les adhérents ont accès à tous les clubs Anytime Fitness du monde entier pour le prix d'un seul abonnement. Anytime Fitness fait partie du portefeuille de marques dédiées à la santé et au bien-être de Purpose Brands ; tous les clubs franchisés sont détenus et gérés de manière indépendante. Pour plus d'informations sur les opportunités de franchise, rendez-vous sur franchise.anytimefitness.com ou purposebrands.com.

À propos de Purpose Brands, LLC

Purpose Brands est le plus grand portefeuille au monde, et le plus réputé, de marques et de services de franchise dans les domaines du fitness, de la santé et du bien-être : Anytime Fitness, Orangetheory Fitness, Waxing the City, The Bar Method et Provision Security. À elles toutes, ces marques génèrent un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars américains ; elles sont présentes dans 40 pays répartis sur les sept continents et comptent au total 6 millions de membres. Grâce à un modèle d'exploitation de franchise de classe mondiale et à une gamme de services qui aident les marques de son portefeuille à se développer, Purpose Brands est idéalement positionnée pour connaître une expansion rapide et conquérir une part de marché importante dans le secteur mondial du bien-être. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://purposebrands.com et.