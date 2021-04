Anywhere365® lance Attendant Console pour Microsoft Teams

ROTTERDAM, Pays-Bas, LONDRES, NEW YORK, ATLANTA, BRUXELLES, PERTH, Australie, BERLIN et PARIS, 19 avril 2021 /PRNewswire/ -- Anywhere365®, la plus grande plateforme de gestion de dialogue dans le Cloud pour l'écosystème Microsoft 365, étend sa gamme de produits avec le service Anywhere365® Attendant Console pour Microsoft Teams. Le nouveau service offre aux opérateurs téléphoniques plusieurs fonctions de réception modernes et intelligentes pour permettre des appels sans failles dans toute l'entreprise.

Le meilleur ami des réceptionnistes

Selon le fondateur et PDG d'Anywhere365®, Gijs Geurts, la console opératrice basée sur un navigateur est appelée à devenir le meilleur ami des réceptionnistes : « C'est une solution très intuitive pour apporter la meilleure expérience aux fournisseurs, aux clients et aux collègues. C'est pourquoi nous avons consacré beaucoup de temps à la création de widgets extrêmement faciles à utiliser. Le tout rattaché nativement à Microsoft Teams. »

Plus de 20 ans d'expérience

Anywhere365® Attendant Console pour Microsoft Teams est une solution moderne, qui s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience que PeterConnects a à son actif. Ce fournisseur de console de réception dans le Cloud, leader sur le marché, a été racheté par Anywhere365® en 2020. « Les clients apprécient la manière dont notre produit phare Dialogue Cloud réduit les messages inutiles dans les centres de contact et les bureaux de service interne. Nous avons l'ambition de gagner en efficacité dans les opérations des agents d'accueil également », a déclaré le PDG Geurts.

Attendant Console est disponible en plusieurs langues.

À propos de Anywhere365®

Anywhere365® a été fondé pour réduire tous messages inutiles dans les communications unifiées. Son Dialogue Cloud permet à la bonne information d'atteindre la bonne personne au bon moment, quel que soit le lieu ou le canal. Les produits Anywhere365® Dialogue Management ont été primés et sont présents dans plus de 1 800 des plus grandes entreprises internationales, telles que Rabobank, Credit Suisse, Philips, Nestlé et plus de 30 entreprises du Fortune 500. Anywhere365® possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Allemagne, en Belgique, en France et aux Pays-Bas (siège social).

www.anywhere365.io

Related Links

https://anywhere365.io



SOURCE Anywhere365