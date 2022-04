Anywhere365® : un nouveau programme de partenariat mondial pour l'accélération de sa croissance

ROTTERDAM, Pays-Bas, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Anywhere365® , la plateforme de gestion du dialogue et de centre de contact sur le cloud pour l'écosystème Microsoft 365, annonce le lancement de son nouveau Programme de partenariat . Le programme vise à récompenser et à autonomiser les partenaires, en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin pour vendre, mettre en œuvre et soutenir Anywhere365 avec succès dans les entreprises du monde entier. À cette fin, Anywhere365 a développé un cadre de partenariat global afin de garantir la meilleure relation de travail possible tout au long du parcours.

Développé avec des partenaires

Erik van Arkel, responsable mondial des partenariats chez Anywhere365 : « Nos partenaires sont au cœur de notre activité et de notre réussite ; nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux sur le développement du programme pour veiller à ce que leurs intérêts soient alignés sur notre cadre. Du produit lui-même à son intégration et au programme, tout est conçu pour soutenir pleinement les partenaires et leur donner les moyens d'agir. Je suis très confiant que le programme profitera à nos partenaires et renforcera nos relations de travail. »

Chris Goodwill, spécialiste des ventes pour les lieux de travail modernes chez Symity : « Nous apprécions le partenariat réciproque étroit et ouvert que nous entretenons avec Anywhere365. Nous faisons front commun pour permettre à nos clients d'adopter de nouvelles et meilleures méthodes de travail avec Microsoft Teams. Notre vision de la collaboration est toujours de garantir des solutions et un service de la plus haute qualité à nos clients. Les produits d'Anywhere365 sont en parfaite adéquation grâce à leur intégration native et leur feuille de route avec Microsoft Teams. »

Le programme de partenariat

Le programme de partenariat comporte trois niveaux, chacun étant conçu de manière à s'aligner sur les stratégies et les objectifs commerciaux des partenaires afin de se développer ensemble, de renforcer le partenariat et d'accroître les revenus. Les partenaires auront accès à toute une gamme d'avantages, notamment :

Intégration, formation et habilitation sur mesure

Accès à notre portail pour les partenaires, notre centre de libre-service pour les partenaires afin d'accéder à ce dont ils ont besoin

Fonds de développement du marketing

Co-branded demand generation assets including marketing materials

Ateliers réguliers de rencontre avec les experts techniques d'Anywhere365 et invitations à d'autres événements et webinaires

Programme des ambassadeurs

En plus du programme de partenariat, Anywhere365 lance un programme d'ambassadeurs. Les partenaires peuvent désigner des membres de leurs équipes techniques et commerciales pour un prix qui donnera à la fois à l'individu et à l'organisation une reconnaissance de leurs connaissances et de leurs réalisations à l'échelle du secteur.

SOURCE Anywhere365