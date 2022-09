Ao completar 20 anos, Netglobe registra crescimento de 30% no primeiro semestre de 2022

Pronta para atender às atuais necessidades do mercado, empresa de tecnologia e conexão sempre antecipou tendências. Agora, o CEO explica como será o futuro do trabalho.

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Oferecer soluções de workplace para o modelo híbrido, integrando e conectando as pessoas nos novos espaços em diferentes formas de trabalho - foi assim que a Netglobe concluiu mais um semestre de sucesso em sua história. A empresa, que registra resultados positivos todos os anos desde sua fundação, completa 20 anos em 2022 com muitos motivos para comemorar, afinal, vem de uma longa trajetória de crescimento, incluindo 30% só no primeiro semestre. Durante a primeira década de existência, a Netglobe dobrava de tamanho anualmente. Nos últimos 10 anos, conseguiu aumentar a receita em 10 vezes. O segredo de todo o crescimento, segundo o CEO Renato Batista, é o constante movimento de inovação que existe na cultura da empresa.

"Em 2002, quando comecei, o mundo era completamente diferente. Um dos meus maiores desafios era convencer os gestores sobre a importância da conexão nas corporações, que era considerado algo muito novo na época. Hoje em dia, apesar de tantas mudanças, continua intrínseca a necessidade de antecipar cenários e compreender as características únicas de cada corporação e é isso que nos fez chegar até aqui com resultados tão positivos", comenta o executivo.

Renato segue firme com o propósito de ajudar a montar os espaços e metodologias do futuro do trabalho, que segundo ele, estão se tornando cada vez mais híbridos. "Integrar o home office com o presencial é o principal movimento de hoje, mas essa dinâmica exige cuidados específicos na relação corporativa, principalmente no que diz respeito à conexão com o lar das pessoas. As empresas entenderam - não por decisão própria, mas pelas necessidades dos colaboradores - que esta é uma das melhores opções, porque a maior parte das equipes se adaptaram ao modelo e ele tornou-se um fator determinante na atração e retenção de talentos", enfatiza.

Cases de sucesso

Com a chegada da pandemia em 2020, a Netglobe era uma das organizações mais preparadas para enfrentar o desafio e foi além de oferecer soluções eficazes e personalizadas. Renato Batista promoveu uma série de lives com CIOs e profissionais de TI - o projeto Live50CIOs - que contou com profissionais de diversas áreas e empresas para entender as mudanças, desafios e aprendizados vivenciados, criando um espaço para troca de conhecimentos totalmente seguro no ambiente digital.

O projeto Live50CIOs - que contou com a participação de mais de 500 profissionais da área de tecnologia da informação - foi um sucesso e se transformou em um livro chamado "Por trás da TI - histórias de vida de líderes que inspiraram gerações". A obra foi lançada em um evento híbrido e se tornou mais um marco na história da Netglobe. Hoje, Renato segue conversando sobre diversos temas com executivos e publica os vídeos no canal de Youtube da empresa, em uma série intitulada como 'Entrevista 50 CIOs'.

O futuro do trabalho

"Ficou claro que vamos ter que criar novas culturas para os novos modelos de trabalho. Também vamos ter que cuidar dessas relações digitais, replicando fielmente o que está sendo feito no escritório para quem não está lá, promovendo uma interação fácil e acessível. A principal discussão dos próximos anos vai ser sobre como as empresas vão se organizar e trabalhar sua empregabilidade. Vejo que começamos falando de videoconferência e, hoje, estamos falando de cultura organizacional. É uma mudança muito grande nesses 20 anos", explica Batista.

Atualmente, a Netglobe continua inovando ao oferecer a possibilidade de gravação de podcasts corporativos, lives, eventos híbridos e digitais, soluções de softwares e hardwares para o trabalho híbrido e remoto, soluções arquitetônicas e tecnológicas integradas para escritórios, entre outros serviços e produtos.

Sobre a Netglobe

Netglobe é especialista em conectar pessoas através da tecnologia, e é sediada em Campinas, conta com mais de 60 funcionários no Brasil. A empresa foi fundada em 2002 e lidera discussões sobre o futuro de colaboração corporativa, lives & streaming e workplace, além de atuar no suporte a processos colaborativos de diferentes modelos de trabalho (presencial, remoto ou híbrido). Renato Batista, CEO e fundador da empresa, é o idealizador do livro "Por trás da TI - histórias de vida de líderes que inspiraram gerações" e condutor da série de Entrevista 50CIOs, que reuniu alguns dos principais nomes da tecnologia no país.

