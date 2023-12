Ao reunir gênios da inovação, POW Festival coloca Ribeirão Preto no circuito dos grandes eventos de criatividade do país

Evento acontece neste final de semana, dias 09 e 10 de dezembro, das 10h às 21h, no Espaço A Fábrica – Instituto SEB

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com quase 700 mil habitantes de acordo com o CENSO 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ribeirão Preto é uma das cidades mais pulsantes do interior de São Paulo. Referência em áreas como Serviços e Agronegócio, entre outras, a Região Administrativa de Ribeirão Preto – que abrange mais 24 municípios – contribuiu com 2,6% para o PIB paulista de 2022, atingindo R$ 83,411 bilhões.

Evento terá mais de 50 atrações envolvendo tecnologia, arte, sustentabilidade, cultura e inovação. Crédito: Divulgação/ARKAVE

Além da parte econômica, a cidade também tem uma forte tradição na cena cultural e de produção intelectual. Todos esses campos serão movimentados com a realização da primeira edição do POW Festival, que acontece neste final de semana, dias 09 e 10 de dezembro, no Espaço A Fábrica – Instituto SEB. O evento reúne nomes nacionais e internacionais que se destacam em criatividade, inovação, tecnologia e sustentabilidade, inserindo Ribeirão Preto no circuito dos maiores eventos do gênero no país.

Entre as atrações estão workshops, experiências, feira com produtos autorais e criativos, espaço para live-art, simuladores, cosplayers, palestras, shows musicais, oficinas dos mais diversos segmentos e até um Festival de Animação, mostrando os bastidores da criação de vídeos premiados no mundo todo. De todas as mais de 50 atrações, apenas as palestras são cobradas. O restante tem entrada gratuita.

Para todos os públicos

Entre as experiências abertas ao público no POW Festival estão Simuladores de Voos, Exposição Sustentável, jogos de hiper-realidade virtual, videogames históricos, corrida de drone para iniciantes, workshop ensinando a construir o próprio drone, oficinas de mangás e de circo, yoga criativa, entre outros. O evento também contará com food park e espaço exclusivo para as crianças.

Já os temas das palestras abrangem diversos segmentos. Do processo criativo de produção de conteúdo para redes sociais – com Rafaella Tuma e Vic Gaibar – até o uso de biotecnologia para produção de alimentos cell-based, com Raissa Canova; uma visão pragmática do Metaverso, proposta por Paulo Aguiar, o uso da Inteligência Artificial pra a produção de conteúdo e artística com Nelson Porto, entre outros.

Os ingressos pagos (palestras) e gratuitos (restante programação) estão disponíveis diretamente pelo site. A participação nos workshops é limitada e por ordem de chegada.

Sobre o evento

A 1ª edição do evento tem realização do Instituto SEB e produção e curadoria da Zupi Live, empresa que organiza o Festival Pixel Show na capital paulista, um dos mais famosos do país.

Agenda POW Festival

Quando: dias 09 e 10 de dezembro de 2023

Onde: Instituto SEB – A Fábrica, em Ribeirão Preto/SP

Rua Mariana Junqueira, 33, Centro

Horário: das 10h às 21h

Programação completa e ingressos no site

Redes sociais: Instagram/@pow_festival e TikTok/@powfestival

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294378/C_pia_de_787_Arkave_Iguatemi_11Abr22.jpg

FONTE POW Festival