Aokah verkürzt die Standortauswahl für ein Fortune-500-Unternehmen im Golf-Kooperationsrat von 10 Wochen auf weniger als eine Woche und erhält die Auszeichnung „HFS Hot Tech" für sein KI-basiertes „Services-as-Software"-Modell

HFS Research bezeichnet Aokah als Vorreiter bei der Umstellung der Beratung im Golf-Kooperationsrat (GCC) von wochenlangen Beratungszyklen hin zu KI-gestützter Entscheidungsintelligenz, die sich innerhalb weniger Stunden umsetzen lässt, und verweist dabei auf einen seltenen Praxistest in einem realen Unternehmen sowie auf die einzige reine „Services-as-Software"-Plattform für den GCC-Markt

NEW YORK, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Als der Leiter der Abteilung „Global Business Services" bei einem Chemieunternehmen aus der Fortune-500-Liste die Standortoptionen im Golf-Kooperationsrat (GCC) in Echtzeit einem Stresstest unterziehen und die Kosten gegenüber dem Finanzvorstand rechtfertigen musste, wandte er sich an Aokah. Was bei einem Berater 10 Wochen gedauert hätte, wurde in weniger als einer Woche erledigt Dieses Ergebnis, das von dem unabhängigen Analyseunternehmen HFS Research dokumentiert und überprüft wurde, brachte Aokah die Auszeichnung HFS Hot Tech Vendor für das Jahr 2026 ein.

HFS Research, eines der weltweit führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen, wählte Aokah aus einem umkämpften Feld aufstrebender Technologieanbieter anhand von fünf Kriterien aus: Einzigartigkeit des Angebots, Robustheit des Ökosystems, Kundennutzen, Finanzlage und messbarer Einfluss auf die Kategorie „Services-as-Software". Aokah wurde als „einer der ersten Anbieter, der den Beratungsengpass bei GCCs angeht" anerkannt, indem es personalintensive Beratung durch eine KI-native Plattform für Ausführungsintelligenz ersetzt.

„Der Markt für die Beratung zum Aufbau von GCCs verlagert sich von einem beratungsgesteuerten, wochenlangen Entscheidungszyklus hin zu einem daten- und KI-gesteuerten, nur wenige Stunden dauernden Zyklus. Aokah ist der frühe Vorreiter dieses Wandels." – HFS Research, 2026

Das Problem, für dessen Lösung Aokah entwickelt wurde

Die weltweite Nachfrage nach Global Capability Centers (GCCs) ist rasant gewachsen: Allein in Indien sind mehr als 1.800 GCCs in Betrieb, und in Lateinamerika, Osteuropa und Südostasien nimmt die Entwicklung weiter Fahrt auf. Doch die Art und Weise, wie Unternehmen GCCs einrichten, hat damit nicht Schritt gehalten. Mehr als 72 % der neu eingerichteten GCCs verzeichnen innerhalb der ersten 24 Monate erhebliche Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen, bedingt durch fragmentierte Beratungsmodelle, manuelle Entscheidungsfindung und eine Komplexität der Umsetzung, die die Beratungskapazitäten übersteigt.

Aokah wurde gegründet, um diese Umsetzungslücke zu schließen. Die KI-native Plattform komprimiert jede Phase des GCC-Lebenszyklus, von der strategischen Sondierung über die Inbetriebnahme bis hin zur Optimierung, und ersetzt wochenlange, beratungsintensive Analysen durch plattformgesteuerte Umsetzungsintelligenz.

Das leistet die Plattform

Die Plattform von Aokah ist über drei Kernmodule direkt auf den GCC-Lebenszyklus abgestimmt:

Explorer: KI-gestützte Standortanalyse für GCCs und Modellierung von Business Cases. Umfasst Kosten, Talenttiefe, Infrastruktur, geopolitische Risiken, ESG und Ökosystem-Signale in über 500 Städten weltweit. Ersetzt die Präsentationsfolien, die Berater normalerweise manuell erstellen.

KI-gestützte Standortanalyse für GCCs und Modellierung von Business Cases. Umfasst Kosten, Talenttiefe, Infrastruktur, geopolitische Risiken, ESG und Ökosystem-Signale in über 500 Städten weltweit. Ersetzt die Präsentationsfolien, die Berater normalerweise manuell erstellen. Builder: Ausführungs-Governance und Meilenstein-Koordination für die GCC-Einrichtung. Ab April 2026 allgemein verfügbar. Umfasst die Unternehmensstrukturierung, Rollenarchitektur, Einstellungspläne und Lieferantenauswahl durch agentische Workflows, bei denen an jedem Schritt ein Mensch im Loop entscheidet.

Ausführungs-Governance und Meilenstein-Koordination für die GCC-Einrichtung. Ab April 2026 allgemein verfügbar. Umfasst die Unternehmensstrukturierung, Rollenarchitektur, Einstellungspläne und Lieferantenauswahl durch agentische Workflows, bei denen an jedem Schritt ein Mensch im Loop entscheidet. Optimizer: Kontinuierliche GCC-Leistungsoptimierung und Skalierungsintelligenz (Roadmap). Ziele für Produktivitäts-Benchmarking, Span-of-Control-Analyse und Prozessautomatisierung wurden aus Betriebsdaten ermittelt.

Alle drei Module basieren auf den proprietären 5 Wisdom Engines von Aokah, die Programm-, Geo-, Talent-, Ökosystem- und Lieferintelligenz umfassen und auf einer kodifizierten Methodik aus mehr als 300 GCC-Programmen in Unternehmen sowie über 25 Jahren Betriebserfahrung beruhen.

Das sagen Unternehmen

Drei globale Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, diversifizierte Fertigung und Logistik setzen Aokah Explorer und Builder aktiv in laufenden Programmen ein. Der Fall eines Fortune-500-Chemieherstellers, der direkt im HFS-Bericht zitiert wird, ist einer der deutlichsten Belege in dieser Kategorie: objektive, KI-gesteuerte Standortintelligenz, die anekdotische Präferenzen von Beratern mit realen Daten – einschließlich Marktfallen mit hoher Fluktuation – in Einklang brachte und eine fundierte Auswahlliste lieferte, die der CFO akzeptierte.

„GCCs scheitern nicht wegen einer schlechten Strategie. Sie scheitern, weil die Umsetzung fragmentiert, langsam und undurchsichtig ist. Wir haben Aokah entwickelt, um das zu ändern, und bieten Unternehmensführern die Informationen und die Koordination, die sie benötigen, um schnellere Entscheidungen zu treffen, Umsetzungsrisiken zu reduzieren und GCCs aufzubauen, die vom ersten Tag an Ergebnisse liefern. Diese Anerkennung durch HFS bestätigt, dass wir die richtige Plattform zum richtigen Zeitpunkt aufbauen."

- Atul Vashistha, Gründer, Vorsitzender und CEO, Aokah

„Aokah ist einer der ersten Anbieter, der eine starke Ausrichtung auf den Golf-Kooperationsrat (GCC) mit einem echten ‚Services-as-Software'-Modell verbindet. Die Kombination aus proprietären Daten, KI-gestützten Arbeitsabläufen und hart erarbeiteter operativer Erfahrung aus über 300 Unternehmensprojekten schafft eine Grundlage, die Wettbewerber nur schwer erreichen können. Kunden, die Aokah frühzeitig einbinden, verkürzen ihre Entscheidungszyklen, minimieren Risiken bei Standort- und Organisationsentscheidungen durch fundierte Erkenntnisse und entlasten ihre Beratungspartner, sodass diese sich auf die Beratung und das Change Management konzentrieren können."

- Achyuta Ghosh, Executive Research Leader, HFS Research

Definition einer neuen Kategorie: GCC Services-as-Software

Die Auszeichnung „HFS Hot Tech" ordnet Aokah der Kategorie „Services-as-Software" (SaS) zu – einem Markt, der nach Schätzungen von HFS Research in den kommenden zehn Jahren die Ausgaben für Unternehmenstechnologie und -dienstleistungen in Höhe von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar neu gestalten wird. Innerhalb dieses Wandels positioniert HFS Aokah als „einen der ersten Akteure, der den GCC-Fokus mit Services-as-Software kombiniert" und damit eine klare Lücke zwischen allgemeinen KI-Beratungsplattformen und spezialisierten GCC-Beratungsfirmen besetzt.

Der Bericht stellt ferner fest, dass Aokah auch von Beratungs- und Forschungsunternehmen als White-Label-Lösung genutzt wird, was bedeutet, dass GBS-Führungskräfte in Unternehmen Aokah möglicherweise bereits als zugrunde liegende Intelligence-Engine einsetzen, ohne es zu wissen. HFS rät Käufern, ihre Beratungspartner zu fragen, welche Plattform ihre Standortintelligenz und ihre GCC-Strategiehandbücher unterstützt.

Aokah expandierte im Januar 2026 mit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs in Großbritannien in den EMEA-Markt und erweiterte seine Plattform, um europäische Unternehmen bei der Entwicklung und Skalierung von GCC-Strategien zu unterstützen.

Informationen zu Aokah

Aokah ist eine KI-gestützte Plattform für Ausführungsintelligenz und -koordination, die sich an Global Capability Centers (GCCs), Global Business Services (GBS) und Führungskräfte im Bereich Unternehmenstransformation richtet. Das KI-native Services-as-Software™-Modell unterstützt Unternehmen dabei, GCC-Abläufe zu analysieren, aufzubauen und zu optimieren – unter Nutzung proprietärer Daten aus über 500 Städten weltweit, agentenbasierter Workflows sowie von Erkenntnissen zur Ausführungssteuerung, die aus mehr als 300 GCC-Programmen in Unternehmen gewonnen wurden. Aokah wurde 2024 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York und wird von der Mphasis Corporation unterstützt. Zu den ersten Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, diversifizierte Fertigung, Logistik und Chemie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aokah.com

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