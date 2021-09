Aoralscan 3 - Le nouveau scanner intra-oral de Shining 3D

Il améliore l'ensemble de l'expérience clinique en permettant aux utilisateurs de prendre facilement des empreintes numériques de manière plus rapide et plus précise. Les capacités de traitement des données performantes et intelligentes font de l'Aoralscan 3 le compagnon idéal pour les utilisateurs débutants ainsi que pour les utilisateurs expérimentés qui exigent le maximum de leur système de numérisation.

L'Aoralscan 3 peut être appliqué pour un large éventail d'indications cliniques, offrant toujours une expérience utilisateur à la pointe du progrès avec les meilleurs résultats.

Une analyse plus rapide et plus précise

La vitesse de numérisation a été considérablement améliorée, jusqu'à 30 % plus rapide que le modèle précédent grâce à une technologie de numérisation renouvelée.

De même, la précision de l'Aoralscan 3 a également été améliorée de 30 %, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats.

De plus, avec un embout autoclavable plus long et une plus grande profondeur de balayage, l'Aoralscan 3 est adapté à différents cas cliniques ; les dentistes et les patients peuvent s'attendre à une expérience plus agréable.

Faciliter la numérisation pour les dentistes

Grâce à l'IA, l'Aoralscan 3 peut identifier et filtrer automatiquement les données diverses pendant la numérisation. Et avec l'aide de la fonction de contrôle de détection de mouvement, les dentistes peuvent réaliser le processus de numérisation avec un minimum de contact avec l'ordinateur, garantissant une expérience clinique sûre et efficace.

À propos de SHINING 3D Dental

SHINING 3D propose des solutions dentaires numériques 3D entièrement intégrées, depuis l'obtention de données 3D avec des scanners 3D de bureau pour les laboratoires et des scanners 3D intra-oraux pour les cliniques, puis la conception avec des logiciels professionnels de CAO dentaire, jusqu'à l'impression de produits dentaires, notamment des maquettes fonctionnelles, des modèles orthodontiques, des modèles d'implants, des guides chirurgicaux, des prothèses, des armatures partielles.

