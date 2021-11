AOZ lança campanha de reserva para os usuários obterem 10 airdrops de caixas misteriosas de tokens não fungíveis (NFTs) gratuitas

SINGAPURA, 1 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Apenas três semanas após a estreia do site em 11 de outubro, o inovador projeto de NFTs da AOZ, impulsionado pelo Metaverz Studio, alcançou mais um marco ao lançar a campanha de reserva da caixa misteriosa de NFT a partir de 08:00 (UTC) em 1º de novembro de 2021. A campanha terá a duração de duas semanas e será finalizada em 14 de novembro. As pessoas que fizerem uma reserva bem-sucedida terão a oportunidade de ser um dos dez sortudos participantes a receber uma caixa misteriosa de NFT da AOZ.

O que tem na caixa misteriosa?

Um cidadão AOZ misterioso: é o que contém a caixa misteriosa de NFT. Os cidadãos do AOZ, também conhecida como "Age-of-Z", são 1.993 personagens únicos e futuristas desenhados a mão por artistas proeminentes da WKgallery e categorizados em quatro classes de raridade, que vão desde os reis especialmente super-raros (0,5%), os heróis super-raros (2%), os raros guerreiros (22,5%), aos guardiães normais (75%). E é possível que você ganhe algum deles.

Um dos recursos mais emocionantes dos cidadãos AOZ é que eles terão a capacidade de clonagem reprodutiva e mutação, passando pela missão de construir a "decentropolis" para os descendentes à medida que expandem sua influência no metaverso. Os descendentes clonados e mutados dos 1.993 cidadãos AOZ originais não só herdarão o legado da AOZ , como também evoluirão com identidades especiais à medida que continuam o zeitgeist "decentropolis" no pioneirismo de uma nova era.

Além disso, a equipe da AOZ também tem como objetivo criar uma persona independente e uma alma impulsionada por IA para cada um dos 1.993 NFTs no futuro, o que significa que os proprietários de NFTs poderão se comunicar com seus NFTs por meio de um sistema de diálogo e construir conexões com eles por meio de conversas.

Tudo isso é apenas uma amostra do que você pode esperar dos NFTs da AOZ.

Como fazer uma reserva?

O serviço de reservas é disponibilizado como uma campanha teaser da AOZ Public Sale, que está prevista para um lançamento oficial este ano. Para ajudar a facilitar uma experiência de usuário mais tranquila, a equipe da AOZ simplificou o processo de reservas. Em primeiro lugar, acesse o site da AOZ e abra a página de reservas (ou apenas toque neste link: https://aoz.org/mint). Clique em "Fazer uma reserva" e você será solicitado a se conectar à sua carteira. Sua oportunidade de obter o airdrop de NFT será reservada após a conexão bem-sucedida em sua carteira.

O que acontece ao efetuar uma reserva bem-sucedida?

Entre todas as reservas, dez serão selecionadas de forma aleatória para receber o airdrop de NFT da AOZ gratuito. Após o encerramento da janela de reserva de 14 dias em 14 de novembro de 2021, a lista de vencedores será anunciada e os vencedores poderão reivindicar os seus NFTs da AOZ gratuitos no site da AOZ.

Sobre a AOZ

Impulsionada pelo Metaverz Studio, os cidadãos da Age-of-Z são 1.993 personagens exclusivos e futuristas dedicados à construção de um mundo autossuficiente, automatizado e harmonioso em que os sistemas inovadores e colaborativos são promovidos para defender a privacidade. Liberdade, punk e paz são espíritos que precisamos para dar vida à nossa visão de um mundo inclusivo e descentralizado.

FONTE Metaverz Studios

SOURCE Metaverz Studios