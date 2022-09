AP Lazer lance un nouveau système laser pour créer une expérience d'achat interactive

Le système peut s'intégrer dans les espaces de vente au détail sans éclipser les présentoirs, et tous les accessoires sont inclus. Elle est équipée d'un extracteur de fumée, d'une table rotative pour la gravure cylindrique de produits tels que les gobelets et les verres à vin, d'un logiciel, d'une formation complète et d'une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le système est conçu pour que les détaillants phydiques puissent adapter la technologie en interne, ou pour qu'un entrepreneur puisse s'associer à des détaillants locaux.

AP Lazer a découvert un fort potentiel commercial pour ses machines laser à architecture ouverte dans le secteur de la vente au détail grâce à une promotion réussie de Crate & Barrel en 2021 pendant les fêtes de fin d'année, lorsque Cutting Edge Lazer Engraving, un client d'AP Lazer, a été engagé pour graver des produits en magasin.

« C'était une bonne promotion pour le magasin, mon entreprise et pour les clients qui ont été émerveillés en regardant leurs décorations de vacances, planches à découper, plateaux, verres à vin et autres articles gravés en temps réel sous leurs yeux , a déclaré Nicole Smith, propriétaire de l'entreprise de gravure. Des clients ont littéralement pleuré devant nous en voyant leurs objets transformés en trésors intemporels.

Lorsqu'un message significatif est gravé sur le produit du magasin, l'expérience d'achat s'élève à un niveau interactif et émotionnel. « Dans le même temps, le bénéfice supplémentaire peut être ajouté au produit sans augmenter le coût des marchandises, a expliqué Tong Li, PDG d'AP Lazer. Avoir un cadeau gravé au laser devant vos yeux avec un message d'amour, de souvenir, d'amitié ou d'inspiration, c'est interactif, mémorable et émotionnel. »

M. Li considère également que la génération du millénaire est à la tête de la tendance à l'augmentation des dépenses de consommation en faveur des expériences, de la création de souvenirs et de l'achat de produits significatifs plutôt que de produits de luxe. « Notre culture matérialiste s'oriente vers des aspects plus spirituels et émotionnels de la vie, a déclaré M. Li. Nous voulons amener le marché émergent de l'émotionnel et du spirituel dans les magasins de détail avec nos machines laser. Le potentiel est aussi illimité que l'amour. »

À PROPOS DE AP LAZER

Fondée en 2009 et basée à Lansing, dans le Michigan, AP Lazer est une entreprise privée qui fabrique et distribue des machines laser CNC brevetées à architecture ouverte. AP Lazer fournit une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ses clients sont situés dans tous les États-Unis et sur six continents. Les machines laser CO2 AP LAZER® sont fabriquées au Canada par AP Lazer Canada MFG. Inc., située à Windsor, en Ontario. Pour plus de renseignements, consuletz www.APLazer.com , www.facebook.com/lasers ou composez le 1-800-585-8617.

SOURCE AP Lazer