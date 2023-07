Aparelhos de ar-condicionado da LG estão presentes em ambientes da CASACOR 2023

Condicionadores de ar da LG proporcionam redução de até 70% no uso de energia elétrica com refrigeração até 40% mais rápida

SÃO PAULO, 27 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil, está presente com suas soluções de refrigeração residenciais em diversos ambientes da CASACOR, a maior e mais completa mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, que acontece até 6 de agosto no Conjunto Nacional, na capital paulista.

Ar-Condicionado LG Dual Inverter Voice Artcool UV Nano compõe cenário do ambiente do arquiteto Leo Shehtman. Foto: Divulgação LG.

A CASACOR deste ano tem como tema "Corpo & Morada", propondo uma reflexão sobre o passado e as nossas raízes. A LG é parceira oficial de tecnologia pelo sexto ano consecutivo e trouxe diversas novidades e tendências tecnológicas para os espaços, tornando-os mais aconchegantes, com sua climatização eficiente e potente.

Uma das principais tecnologias dos aparelhos de ar-condicionado da linha leve da LG é o compressor Dual Inverter, que proporciona uma redução de até 70% no uso de energia elétrica com refrigeração até 40% mais rápida, além de ser a única marca do mercado com os dados validados por uma certificadora internacional, a TUV Rheinland.

Os compressores Dual Inverter são mais modernos, silenciosos e – o principal – proporcionam mais economia em eletricidade devido à sua alta eficiência energética. É fácil entender como essa redução de energia acontece, já que os aparelhos convencionais trabalham com um compressor de velocidade fixa, sendo desligados automaticamente quando atingem a temperatura desejada e sendo acionados novamente quando a temperatura aumenta. O liga e desliga do compressor convencional acaba gastando muito mais energia para seu funcionamento.

O compressor Dual Inverter da LG trabalha com controle de diversas velocidades, sem a necessidade de ficar ligando e desligando, auxiliando e muito no baixo consumo de energia. Além disso, seus rotores duplos garantem maior estabilidade e menor desgaste, o que gera uma durabilidade maior, e ainda diminuem o nível de ruído como um todo. Com sensores mais modernos, o compressor atua em rotação variável e contínua. Por isso, além de mais eficientes, esses aparelhos têm a condensadora mais silenciosa que uma biblioteca.

Além de todas suas vantagens econômicas e tecnológicas, o Compressor Dual Inverter da LG também tem a capacidade de aquecer ambientes em dias gelados. O aparelho consegue atingir a temperatura desejada até 40% mais rápido em comparação com modelos convencionais, tanto em aquecimento quanto em resfriamento, e mantém o clima estável, sem variações. Com isso, é possível garantir um ambiente confortável dentro de casa, gastando menos energia.

Conectividade

Os modelos de ar-condicionado Voice da LG têm Wi-Fi Integrado, o que evita a necessidade de comparar módulos adicionais para tornar o aparelho smart, possibilitando também o uso do Google Assistente e Amazon Alexa para comandos de voz. Além disso, é possível controlar o ar-condicionado via celular com a plataforma LG ThinQ, tecnologia criada em 2017 pela LG para oferecer aos usuários mais praticidade, produtividade e prazer, reunindo tecnologias residenciais intuitivas e conteúdo de estilo de vida especializados para melhorar a vida em casa de novas formas. Com o aplicativo controlando a casa, é possível definir uma rotina que automatiza vários eletrodomésticos e monitorá-los remotamente, em tempo real.

As soluções em climatização estão presentes em diversos espaços do evento, como a Casa LG, principal ambiente da LG na CASACOR, com 320m², assinado pelo escritório BC Arquitetos, de Bruno Carvalho e Camila Avelar - que representa a fusão entre tecnologia e humanidade e combina harmoniosamente com os produtos inovadores da LG - mostrando que podemos viver em um mundo conectado, sem jamais perdermos o contato com as nossas raízes ancestrais e as memórias. Os modelos de ar-condicionado da LG também estão presentes em ambientes de arquitetos renomados como Flávia Burin, Leo Shethman, Tufi Mousse, Nav Arquitetura e no restaurante Badebec.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

CONTATO – LG: Angela Sakuma – [email protected]; Ana Paula Silva – [email protected]; CONTATO – LG-ONE: Elaine Cruz (11) 91176-7571 – [email protected]; Vagner Lima – [email protected];

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: https://www.lg.com/br/business

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lg-business-solutions-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2163986/1.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil