Aparelhos de fabricação de cerveja da Série Z da PicoBrew estão agora disponíveis para compra internacional

"Estamos satisfeitos por finalmente enviarmos uma versão internacional de nosso grande sucesso de financiamento coletivo, a Série Z da PicoBrew, para nossos amigos de todo o mundo", disse o Dr. Bill Mitchell, CEO da PicoBrew Inc. "Aproveitando nossa tecnologia de fabricação da quarta geração, nosso mais recente 'computador de infusão' de nível comercial leva a fabricação de cerveja e café para um novo nível, fornecendo uma grande ajuda para seus negócios ou atividades de lazer. Graças a ferramentas avançadas de software construídas para complementar a Série Z, os fabricantes de cerveja podem criar cerveja, infusão fria, café quente e kombucha com precisão e repetibilidade".

A PicoBrew é, há muito tempo, uma amiga da comunidade cervejeira, reconhecendo como compartilhar o amor pela cerveja artesanal pode criar lembranças e amizades duradouras – existe melhor maneira de celebrar a amizade do que compartilhando uma cerveja perfeita, feita em casa, com as pessoas que você gosta? Agora os amantes das bebidas artesanais de todo o mundo podem brindar o Dia Mundial da Amizade e começar a fabricar suas próprias cervejas, cafés e kombuchas de alta qualidade. Com a Série Z os cervejeiros podem utilizar seus próprios ingredientes para fabricar qualquer estilo de qualquer região de todo o mundo. O poder da receita artesanal da PicoBrew reúne um crescente acervo de mais de 1.000 receitas enviadas por usuários, de amigos cervejeiros e cervejarias de todo o mundo. A habilidade de utilizar os PicoPaks para a fabricação de cervejas traz a conveniência das receitas pré-embaladas de mais de 200 incríveis cervejarias para qualquer pessoa.

A Série Z trabalha arduamente em cervejarias comerciais como a Lucky Envelope e a Ravenna Brewing em Seattle, laboratórios como o White Labs, redes de cafeterias como a Vashon Island Roasters, e restaurantes sofisticados de cinco estrelas, como o The Herbfarm em Woodinville, Washington.

Para mais informações sobre a Série Z da PicoBrew e para fazer um pedido local ou internacional, visite o site www.picobrew.com/z. Use o código FriendshipDay para obter desconto de 25% em um aparelho da Série Z, mais frete internacional grátis, de agora até o dia 4 de agosto.

Sobre a PicoBrew

A PicoBrew foi fundada em Seattle, em 2010, pelos irmãos Bill e Jim Mitchell, um ex-executivo da Microsoft e cientista de alimentos, juntamente com o engenheiro Avi Geiger. Combinando sua especialização em ciência da alimentação e tecnologia com sua paixão pela cervejaria artesanal, eles se dedicaram a melhorar o processo da cervejaria artesanal para pequenos produtores e cervejeiros artesanais. A PicoBrew lançou seu principal produto, o premiado aparelho automático de fabricação de cerveja Zymatic® para cervejeiros profissionais e artesanais, em 2013. O Pico™, projetado para os entusiastas do consumo das cervejas artesanais foi lançado a seguir, em 2016. Ambas as linhas de produtos foram projetadas para melhorar a precisão, a repetibilidade e a qualidade geral do processo de fabricação para criar cerveja artesanal constantemente deliciosa. Para mais informações, visite o site www.picobrew.com ou siga a PicoBrew no Facebook, Twitter ou Instagram.

