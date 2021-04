Apê11, balcão digital de negócios imobiliários, lança plataforma digital colaborativa para venda de imóveis

Nesta etapa, a plataforma vai impulsionar negócios em parceria feitos com corretores autônomos, imobiliárias e incorporadores. A adoção da plataforma é gratuita, e a monetização para a Apê11 é feita com base no compartilhamento de resultados de vendas feitas em conjunto. Os parceiros poderão anunciar seus imóveis, ter marketing conjunto, vender imóveis de outros parceiros e contar com ferramentas exclusivas que otimizam as transações de compra e venda. Tudo isso evita a complicada situação de ter o cliente mas não o produto.