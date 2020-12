Apec Mandala Wyndham Mui Ne fera partie des plus grands hôtels d'Asie une fois terminé

Le Vietnam est considéré comme ayant un fort potentiel de développement touristique grâce à sa nature diversifiée, mais les infrastructures touristiques n'ont pas été développées de manière synchrone et il n'y a pas beaucoup de resorts de classe internationale. Le complexe Apec Mandala Wyndham Mui Ne, exploité par Wyndham Hotel Group et bénéficiant de l'investissement d'Apec Group, fera partie des plus grands hôtels d'Asie lorsque le projet sera terminé. Avec ses 2.912 chambres, 5.000 m2 de piscine, 3.000 m2 de centre de conférence, 5.000 m2 de complexe de jeux d'intérieur, plus de 129 services de divertissement et services tels que sky fall, parc aquatique, parc de boue minérale, etc., l'hôtel est amené à surpasser le Marina Bay Sands (2.561 chambres) de Singapour et à devenir l'un des principaux complexes balnéaires en Asie lors de son lancement officiel.

Représentant de la Malaisie - First World Hotel a été surpris par sa qualité de plus grand hôtel du monde en termes de taille des chambres. First World est situé sur le plateau de Genting et compte 7.351 chambres ; l'hôtel propose des services intégrés tels qu'un casino, un centre commercial des installations de divertissement, un parc aquatique, un cinéma et un espace de divertissement pouvant accueillir 4.000 personnes.

Force est de constater qu'un grand nombre d'hôtels de villégiature situés à Macao figurent fièrement parmi les plus grands hôtels du monde. C'est le seul endroit en Chine qui a légalisé le jeu, créant une grande attraction pour les touristes. Par conséquent, Macao est aussi le siège de "complexes de casino" massifs et luxueux tels que le Sands Cotai Central, le Sheraton Grand Hotel, The Parisian, The Venetian Macao. Le Sands Cotai Central est le plus grand hôtel avec une superficie totale de 370.000 m2, dont 91.000 m2 de casino, le reste étant dédié à des centres commerciaux, des restaurants et des hôtels. Ce complexe est relié à The Venetian Macao, créant ainsi la plus grande ville de villégiature au monde.

Avec le développement remarquable du tourisme, les pays asiatiques promettent de devenir dans le futur le paradis touristique du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1389686/Apec_Mandala_Wyndham_Mui_Ne_project.jpg

SOURCE Apec Group