Aperçu de l'année 2023 de TripleLift : Une année d'efficacité et de résultats pour les annonceurs

La solution de données first-party augmente le coût par mille impressions de 26 % pour les éditeurs et réduit le coût par clic de 33 % pour les annonceurs

Les relations directes avec les éditeurs génèrent 72 % des dépenses publicitaires pour l'achat direct

NEW YORK, 23 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que 2023 tire à sa fin, TripleLift , la plateforme de technologie publicitaire qui rehausse la publicité numérique sur tous les écrans, conclut une année marquée par l'innovation, des partenariats stratégiques et un engagement envers l'inclusion économique et la durabilité. Appuyée par le lancement de sa solution de données first-party TripleLift Audiences et par des partenariats qui renforcent son offre, la plateforme de technologie publicitaire a fait des progrès significatifs en démontrant son efficacité et en fournissant des résultats aux annonceurs et aux éditeurs.

Renforcer l'expertise

Ed Dinichert, vétéran d'Amazon Ads, a rejoint TripleLift cette année à titre de directeur des revenus pour diriger l'équipe mondiale de plus de 200 personnes, superviser le succès des clients et aider les réseaux de médias de détail à élargir leurs offres de plateformes. Adolfo Villagomez et Tony Wells ont également rejoint le conseil de la société en tant qu'administrateurs indépendants. Tous deux travaillent depuis des décennies pour des marques de premier plan, dont Verizon et Home Depot. Leur arrivée au sein de la société renforce la capacité de TripleLift à exceller dans les domaines des médias de détail et de l'adressage des données.

Données supérieures sur les auditoires : La solution de données first-party

Le lancement de TripleLift Audiences (TLA) en 2023 représente plus qu'un progrès technologique. Il s'agit d'un changement de paradigme dans la façon dont les annonceurs et les éditeurs comprennent la puissance des données first-party. Au mois de septembre, les premiers résultats de test à grande échelle de l'industrie ont été publiés, démontrant l'efficacité de la nouvelle solution de ciblage sur le Web, y compris dans des environnements où les cookies sont limités. Prenant en charge déjà 28 600 domaines, TLA a enregistré une augmentation remarquable de 26 % du coût par mille impressions (CPM) pour les éditeurs et une réduction de 33 % du coût par clic (CPC) pour les annonceurs.

L'engagement de TripleLift à résoudre le problème de la dépréciation des cookies à l'aide de données first-party ne se limite pas aux simples chiffres ; il vise aussi à habiliter les partenaires en leur fournissant des informations qui alimentent le succès.

Qualité supérieure : Répertoire des éditeurs directs

En 2023, la poursuite de l'efficacité de TripleLift a mené à l'intégration de plus de 200 nouveaux éditeurs directs partenaires spécialisés dans le Web ouvert et la télévision connectée, un nombre qui reflète la qualité et l'influence de ces partenariats sur l'écosystème publicitaire. Ces partenaires de contenu en ligne et de télévision connectée, parmi lesquels Plex, renforcent la réputation de TripleLift en tant que plateforme incontournable pour le contenu haut de gamme.

La santé de la chaîne d'approvisionnement de TripleLift montre que la société assure de longue date la curation de son réseau. Ce succès est validé par les résultats de Jounce, qui montrent que TripleLift atteint 98 % de couverture, 97 % d'autorisation dans ads.txt et app-ads.txt, et 99 % d'inscription dans sellers.json. Étant donné que 72 % des dépenses publicitaires sont consacrées à l'achat direct, il est essentiel d'assurer une chaîne d'approvisionnement propre, transparente et fiable. TripleLift est compatible avec plus de 80 % des éditeurs soutenus par la publicité du comScore 200 et fournit plus de 2 000 milliards d'impressions mondiales mensuelles en Amérique du Nord, en Amérique latine, ainsi que dans les régions EMOA, APAC et MENA.

Publicité efficace : Technologie créative et puissante

En 2023, l'investissement dans les formats représente plus qu'un engagement financier : c'est un engagement à redéfinir le paysage créatif. Les annonces intégrées dans les flux et les formats vidéo de marque sont non seulement des publicités, mais aussi des expériences soigneusement conçues pour captiver le public. Les données des annonceurs soulignent l'efficacité et démontrent des augmentations statistiquement significatives des revenus et des CPM pour les éditeurs.

De plus, comme le montrent les études de cas de Hearst et CafeMedia , la publicité native reste une force puissante dans l'industrie, affichant des performances supérieures à celles de la publicité d'affichage, de la publicité sur les réseaux sociaux et la publicité de la concurrence. Les statistiques sont convaincantes : la publicité native est 42 % plus susceptible de capter l'attention des consommateurs que les bannières, entraînant une augmentation de 100 % des revenus pour Hearst et de 41 % pour CafeMedia.

Dans le secteur de la télévision connectée, TripleLift n'est pas seulement entré dans l'arène; la société a changé la donne. Les partenariats avec des éditeurs haut de gamme comme Samsung, DIRECTV et Plex TV soulignent la confiance accordée à TripleLift. Les réalisations TripleLift, dont une augmentation moyenne de 70 % sur 12 mois des revenus des éditeurs premium de télévision connectée, Live Sports Lookbook et une vaste bibliothèque de plus de 30 forfaits, montrent que la société ne se contente pas de suivre les autres, c'est elle qui donne le ton. Le partenariat avec Adelaide, lancé en 2023, a rehaussé les offres et contribué activement à l'établissement de références sectorielles. L'inventaire de TripleLift a constamment surpassé de 8 % les points de référence d'Adelaide pour le secteur de la télévision connectée, ce qui témoigne de la qualité des placements TripleLift et de la force de ce partenariat.

Durabilité : Engagement à réduire les émissions de portée 3

TripleLift a annoncé en avril un engagement à réduire les émissions de portées 1 et 2 et les émissions de portée 3 de plus de 50 % d'ici 2030 . Depuis toujours à l'avant-garde de problèmes parmi les plus importants du monde, la société s'engage à respecter les principes écologiques et à réduire les émissions à l'échelle mondiale. Elle s'est pleinement engagée à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 de 51,33 % d'ici 2030. De plus, TripleLift s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de portée 3 liées aux déplacements en avion, aux séjours à l'hôtel et aux trajets en voiture de 55 % pour chacun de ses employés à temps plein d'ici 2030. Ces deux objectifs de réduction de l'initiative Science Based Targets (SBTi) sont alignés sur les efforts visant à limiter le réchauffement à 1,5 ºC.

En outre, TripleLift s'est associé à Patch , la plateforme d'action climatique unifiée, pour compenser les émissions de carbone en investissant dans le projet solaire de Clearloop au comté de Panola, un fournisseur dirigé par des femmes et des personnes issues de minorités. Ces efforts internes s'ajoutent à l'initiative client, le GREEN Exchange Traded Deal , qui fournit aux annonceurs une autre façon d'utiliser leurs dollars pour protéger l'environnement.

Investissement intentionnel : Accroître l'inclusion économique et la durabilité

En intégrant 5 838 sites UNREP (éditeurs sous-représentés) en 2023, TripleLift n'a pas seulement visé à valoriser ses chiffres, mais aussi à stimuler l'inclusion économique. Les initiatives de TripleLift ont influencé les dépenses publicitaires à hauteur de 90 millions de dollars, entraînant des changements dans plus de 90 comptes. La société ne considère pas la responsabilité sociale d'entreprise comme une simple case à cocher, il s'agit pour elle d'un engagement. Le vaste inventaire d'éditeurs de TripleLift donne aux annonceurs un accès à 220 milliards d'impressions mensuelles sur divers sites. Ces forfaits comprennent des inventaires d'éditeurs appartenant à des femmes, des membres de la communauté LGBTQ+, des Noirs, des Latino-Américains et des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique.

TripleLift conclut une année 2023 exceptionnelle, mais son voyage ne s'arrête pas là, il évolue. Chaque partenariat, initiative et innovation marque non seulement un pas en avant, mais aussi une déclaration d'intention de repousser les limites, de favoriser les liens et de redéfinir l'avenir de la publicité.

À propos de TripleLift

Nous sommes TripleLift, une plateforme publicitaire dont la mission est d'améliorer la publicité numérique grâce à du contenu créatif de qualité, des éditeurs de premier rang, des données exploitables et un ciblage intelligent. En exécutant plus de 1 000 milliards de transactions publicitaires par mois, nous aidons les éditeurs et les plateformes à monétiser leurs activités. Notre technologie permet aux plus grandes marques du monde de trouver des publics par le biais de la vidéo en ligne, de la télévision connectée, de l'affichage et des publicités natives. Les marques et les entreprises choisissent de travailler avec nous en raison de nos solutions innovantes, nos formats haut de gamme et nos experts dévoués à maximiser leurs performances. Nous faisons partie du portefeuille Vista Equity Partners. En tant qu'entreprise détenue par des minorités certifiée par le NMSDC, nous sommes admissibles à divers objectifs de dépenses et nous nous engageons envers l'inclusion économique. Découvrez comment TripleLift rehausse l'écosystème programmatique sur triplelift.com .