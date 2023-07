Apesar de 67% das mulheres brasileiras vacinadas realizarem o teste de rastreamento o câncer do colo do útero, ele é a terceira principal causa de morte entre as mulheres.

67,1% das mulheres brasileiras vacinadas fizeram o teste de rastreamento, o que é menor do que a média global de 82,1%.

HONG KONG, 28 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se no Brasil 17.010 novos casos em 2023, sendo que o câncer do colo do útero é a terceira principal causa de morte na população feminina do Brasil. Reconhecendo essa ameaça à saúde pública, o Brasil oferece acesso gratuito à triagem do câncer de colo de útero.

Respostas à questão: com qual idade você fez seu primeiro teste de rastreamento cervical? Mulheres vacinadas/não vacinadas que fizeram testes de triagem

Para motivar ainda mais ações para combater o câncer de colo do útero, a BGI Genomics divulgou hoje seu relatório "State of Cervical Cancer Awareness" (Relatório de Estado de Conscientização do Câncer do colo do útero) no Brasil. Este relatório avalia o nível de conhecimento, atitudes e práticas relacionadas ao rastreamento do câncer de colo do útero e a vacina contra o papilomavírus humano (HPV). Ao analisar essas principais áreas, esta pesquisa busca destacar as barreiras e oportunidades associadas. Foram entrevistadas 1.878 mulheres de seis países e regiões: Brasil, China Continental, Arábia Saudita, Sérvia, Tailândia e Uruguai.

No Brasil, 67,1% das mulheres brasileiras vacinadas realizaram o teste de rastreamento, o que é menor do que a média global de 82,1% das mulheres vacinadas. A vacinação contra o HPV é uma intervenção de prevenção primária e não elimina a necessidade de triagem posterior na vida, pois as vacinas existentes não protegem contra todos os tipos de HPV de alto risco e terão um impacto limitado em doenças em mulheres não vacinadas e aquelas vacinadas em idades mais avançadas.

Outras informações importantes do relatório incluem:

A conscientização sobre o HPV afeta as taxas de rastreamento do câncer do colo do útero: entre as mulheres que não sabem que o câncer do colo do útero é frequentemente causado pelo HPV, 39,1% delas nunca realizaram o rastreamento do câncer do colo do útero, o que é superior à média global de 31,2%.

Mais escolhas, menos barreiras: a prevalência de HPV específica da idade foi mais alta em mulheres jovens (<25 anos), com 22%. Ainda assim, 43,5% das mulheres de 21 a 25 anos - a mais alta entre as faixas etárias pesquisadas - são dissuadidas por encontrar um médico homem realizando um exame de Papanicolau. Portanto, as mulheres, especialmente as jovens, devem receber testes de DNA do HPV, além dos testes de Papanicolau.

Vacinação e rastreamento formam um ciclo virtuoso: Para as mulheres que tomaram a vacina contra o HPV, 82,1% realizaram o rastreamento do câncer do colo do útero, significativamente superior a 60,6% das mulheres não vacinadas. Para as mulheres que realizaram o rastreamento, 45,8% receberam a vacina contra o HPV, valor superior a 22,1% das mulheres não rastreadas. É vital informar as mulheres que perderam os programas nacionais de vacinação sobre onde e quando podem ser vacinadas e rastreadas.

De acordo com a Dra. Deborah Laufer, ginecologista em Montevidéu, Uruguai e professora da Faculdade de Medicina de Montevidéu, "Sem dúvida, no Uruguai, mais informação e educação são necessárias. A falta de informação não é diferente do que os resultados da pesquisa mostram em outros lugares do mundo. Sem entenderem que o HPV resulta no câncer do colo do útero, fica muito difícil aderirem à prevenção, seja com vacinação ou prevenção secundária com métodos de rastreamento".Para ler e visualizar as comparações por país ou região, consulte o link para acessar na íntegra o Relatório de Estado de Conscientização sobre o Câncer do Colo do Útero da BGI Genomics 2023.

Sobre a BGI Genomics

A BGI Genomics, com sede em Shenzhen, China, é a provedora líder mundial de soluções integradas de medicina de precisão. Em julho de 2017, como subsidiária do BGI Group, a BGI Genomics (300676.SZ) foi listada oficialmente na Bolsa de Valores de Shenzhen.

O teste de HPV SENTIS™ com certificação CE combina tecnologia de auto-amostragem e teste de genotipagem para detectar 14 tipos de HPV mais importantes e de "alto risco", incluindo HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 2 tipos de vírus de "baixo risco", HPV -6, 11. A detecção de genotipagem HPV é baseada na Next Generation Sequencing (NGS) - Sequenciamento de Nova Geração -, tecnologia baseada em um grande volume de amostra para cada execução, o que diminui o custo de teste para cada indivíduo. Em 2021, a OMS recomenda testes de DNA como um método de triagem de primeira escolha para prevenção do câncer do colo do útero.

