Apex Medical est rebaptisé Wellell et redéfinit ses valeurs fondamentales

NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Depuis 1990, Apex Medical accorde la plus haute importance à la valeur de la vie humaine, tout en fournissant des services agiles et des dispositifs médicaux de haute qualité. Le changement du nom de la marque en 2022 confirme la détermination d'établir un ancrage mondial, de faire évoluer l'organisation de l'entreprise et de se fixer des objectifs encore plus ambitieux pour l'avenir.

Le nouveau nom de marque, « Wellell », est un néologisme créé en combinant les mots « Wellbeing » (bien-être) et « Wellspring » (source). « Pour nous, 'Wellell' renvoie à la 'source de la santé', au fait de favoriser le bon état de santé et le confort d'un patient par l'entremise de produits et services qui tiennent pleinement compte de l'expérience des utilisateurs », a déclaré Daniel Lee, fondateur et président de l'entreprise. Pour permettre à l'entreprise de rester compétitive sur un marché en évolution rapide, le projet de changement de marque renforcera la stratégie de marque de l'entreprise, repositionnera ses produits et services, et reflétera sa proposition de valeur en mettant l'accent sur l'expérience des utilisateurs afin de créer un avantage concurrentiel qui différencie Wellell des autres concurrents.

Daniel Lee a également souligné que la vision de l'entreprise serait réinventée avec enthousiasme et empathie envers la communauté, et qu'elle serait enracinée dans une attitude honnête et ouverte. Pendant la pandémie de COVID-19, l'entreprise a aidé la société en fournissant des produits et des services qui sauvent des vies.

Grâce à son engagement continu en faveur de la transformation numérique et du développement de services de santé numériques tels que les plateformes IoT et cloud, Wellell coopérera avec des partenaires mondiaux pour repenser l'avenir du bien-être. « Ensemble, nous améliorons les résultats cliniques et le bien-être numérique pour tous ». Les objectifs sont simples : être en bonne santé, vivre bien.

Wellell est un leader mondial des solutions médicales pour les soins aigus et post-aigus, opérant dans plus de 60 pays via un réseau de distribution et de service dédié. Fondée en 1990, l'entreprise intègre des solutions de gestion des plaies et de thérapie respiratoire, ainsi que des services de soins de santé numériques pour améliorer les résultats cliniques et le bien-être numérique des patients, des soignants et des fournisseurs de soins de santé. Animée par un profond respect pour chaque vie, Wellell aspire à aider tous les patients hospitalisés et patients ambulatoires, ainsi que ceux qui les soutiennent, à mener une vie saine et sans soucis.

