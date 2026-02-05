APEXX Global annonce un investissement de 10 millions de dollars de Finch Capital pour accélérer sa croissance internationale

LONDRES, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- APEXX Global, la principale plateforme d'orchestration des paiements centrée sur les commerçants, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique pouvant atteindre 10 millions de dollars US, dirigé par Finch Capital, un investisseur de croissance européen possédant une grande expertise dans les paiements et les acteurs de la technologie financière à l'échelle internationale.

APEXX Global est une plateforme d'orchestration des paiements plusieurs fois primée, qui permet aux commerçants d'entreprise, d'optimiser les performances de paiement à grande échelle par le biais d'une API unique. En acheminant intelligemment les transactions dans l'écosystème international des paiements, APEXX augmente sensiblement les taux d'acceptation, réduit les coûts de traitement et améliore les économies unitaires - transformant les paiements d'un fardeau opérationnel en un moteur mesurable de revenus et de marges.

L'investissement de Finch Capital, d'un montant maximum de 10 millions USD, fait suite à une période de forte dynamique commerciale pour APEXX Global, marquée par la signature d'importants contrats commerciaux avec des entreprises telles que Jet2, Iglu.com et Norse Atlantic vers la fin de l'année 2025. Ces nouveaux clients ont accéléré la montée en puissance de la plateforme et la croissance du chiffre d'affaires, ce qui a permis à l'entreprise d'atteindre le seuil de rentabilité. L'investissement de Finch servira maintenant à alimenter la prochaine phase de croissance d'APEXX Global, en soutenant l'innovation permanente des produits et l'expansion internationale, alors que la demande d'orchestration intelligente des paiements continue d'augmenter.

Dans le cadre de cet investissement, Radboud Vlaar, associé gérant chez Finch Capital, rejoindra le conseil d'administration d'APEXX Global et assumera le rôle de président, apportant sa grande expérience du soutien aux conseils d'administration et aux entreprises à forte croissance dans le domaine des paiements et des technologies financières.

Finch Capital gère plus de 500 millions d'euros d'actifs et a soutenu plus de 50 entreprises en portefeuille en Europe et aux États-Unis, avec une solide expérience dans la mise à l'échelle de plates-formes d'infrastructures critiques sur des marchés complexes et réglementés.

APEXX Global permet aux commerçants d'accéder à l'ensemble de l'écosystème international des paiements par le biais d'une API unique et fiable. Ses capacités de routage et d'optimisation intelligentes aident les commerçants à améliorer les taux de conversion, à réduire les coûts de traitement et à pérenniser leurs stratégies de paiement, sans ajouter de complexité ni de surcharge opérationnelle.

Radboud Vlaar, associé gérant de Finch Capital et président d'APEXX Global, a commenté l'événement :

« APEXX Global a construit une plateforme d'orchestration des paiements réellement unique, en mettant clairement l'accent sur les résultats pour les commerçants. Le domaine des paiements est international, complexe et en constante évolution, et la capacité d'APEXX à optimiser intelligemment l'acceptation et les coûts à grande échelle lui confère un avantage concurrentiel exceptionnel. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe et de soutenir la prochaine phase de croissance internationale dans le secteur des voyages et au-delà. »

Peter Keenan, PDG et cofondateur d'APEXX Global, a déclaré :

« Finch Capital apporte exactement la combinaison d'expertise en matière de paiements, de perspective internationale et d'expérience en matière de croissance que nous recherchions. Cet investissement est une validation solide de notre stratégie et de notre technologie, et la nomination de Radboud en tant que président renforce encore notre leadership au fur et à mesure que nous nous développons à l'échelle mondiale. Notre objectif reste clair : offrir une valeur mesurable aux commerçants en simplifiant les paiements et en améliorant les résultats. »

À propos d'APEXX GLOBAL ( www.apexx.global )

APEXX Global est une plateforme internationale d'orchestration des paiements, plusieurs fois récompensée, qui regroupe les acquéreurs, les passerelles, les paniers d'achat et les méthodes de paiement alternatives en une seule place de marché et une solution unique pour les commerçants d'entreprise/de niveau 1. APEXX met en place un service intégré et transparent qui gère l'autorisation, le traitement et l'optimisation des transactions.

APEXX adopte une approche agnostique des partenariats, en travaillant avec de nombreux fournisseurs de solutions différents dans le secteur des paiements. Notre approche crée une solution plus efficace et plus rentable qui réduit la complexité des paiements électroniques et laisse de côté les systèmes technologiques traditionnels. Notre mission est d'aider les entreprises à se développer en réduisant les coûts inutiles, en augmentant les taux de conversion et en simplifiant le processus d'exécution des paiements grâce à une orchestration avancée des paiements.

A propos de Finch Capital ( www.finchcapital.com )

Finch Capital est un investisseur européen en actions de croissance qui soutient des équipes ambitieuses construisant la prochaine génération de logiciels B2B spécialisés. Nous nous concentrons sur 9 secteurs de la technologie commerciale et financière. La société investit dans des entreprises générant généralement entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, en les aidant à atteindre une échelle rentable et à accélérer leur croissance. Finch Capital apporte une expertise sectorielle approfondie et une méthode éprouvée de création de valeur. L'entreprise a soutenu des entreprises à forte croissance, dont AccountsIQ, eFlow, Fourthline, Goodlord, Lavanda, NomuPay et ZOPA.