Aphranel® fête son premier anniversaire avec la certification MDR de l'UE, le lancement d'Arc™ et la livraison de plus de 150 000 seringues.

Un an plus tôt, le 8 mai 2025, Aphranel® avait officiellement été lancé à Shanghai après avoir obtenu la première autorisation en Chine pour un produit de comblement facial injectable à base de microsphères d'hydroxyapatite de calcium (CaHA). À l'époque, nombreux étaient ceux qui se demandaient jusqu'où pouvait aller une marque d'esthétique régénérative fondée sur la recherche scientifique à long terme et l'innovation en matière de biomatériaux.

Un an plus tard, Aphranel® a démontré sa crédibilité scientifique et son acceptation par le marché.

Dès sa première année sur le marché, les livraisons cumulées de produits en Chine ont dépassé les 150 000 seringues. La marque s'est développée dans 28 provinces et 94 villes de Chine, a établi des partenariats avec plus de 620 cliniques médicales et a certifié plus de 700 médecins dans tout le pays.

Sur un marché de l'esthétique régénérative de plus en plus concurrentiel, Aphranel® est passé du lancement à une adoption clinique massive en l'espace de 12 mois seulement.

Lors du sommet anniversaire, Aphranel® a annoncé avoir obtenu la certification du règlement de l'Union européenne relatif aux dispositifs médicaux (MDR) en vertu du règlement (UE) 2017/745.

Aphranel® est ainsi devenu le premier produit de comblement injectable pour le visage d'origine chinoise et fabriqué en Chine à obtenir la certification MDR de l'UE et le premier produit de comblement facial injectable à base de microsphères de CaHA de la région Asie-Pacifique à être certifié dans le cadre du MDR de l'UE.

Le processus de certification MDR a duré 2 ans et 7 mois dans le cadre de la classe III pour les dispositifs médicaux implantables absorbables, impliquant plus de 6 381 pages de documentation technique et plus de 120 réunions réglementaires internes. Le processus a été mené à bien en collaboration avec BSI, un organisme notifié basé au Royaume-Uni et l'une des premières organisations au monde à avoir été désignée au titre du MDR.

Au cours des 12 dernières années, Shanghai Moyom, la société de biotechnologie à l'origine d'Aphranel, est restée fidèle à la recherche à long terme sur les biomatériaux et la technologie régénérative CaHA, faisant progresser la structure des microsphères, la validation des voies de dégradation et le développement de biomatériaux régénératifs.

Un autre point fort de l'événement anniversaire a été le lancement d'Aphranel® MagicCrystal Arc™, le deuxième produit phare de la marque. Arc™ représente un nouveau chapitre de « La poétique du temps », développant la vision de la marque grâce au contouring facial et à l'esthétique régénérative.

L'innovation en matière de biomatériaux, la médecine régénérative, les applications cliniques et le rôle croissant de l'innovation d'origine chinoise dans le paysage mondial de l'esthétique médicale ont été abordés lors d'une table ronde multidisciplinaire.

De nouvelles perspectives sur l'esthétique régénérative et le remodelage des tissus ont également été présentées par des chercheurs et des experts de premier plan dans ce domaine. Le professeur Yuan Tun, du Centre national de recherche en ingénierie des biomatériaux de l'université du Sichuan, a présenté les résultats préliminaires de la cinétique de dégradation in vivo et des mécanismes de remodelage tissulaire des microsphères de CaHA d'Aphranel®, apportant un éclairage scientifique supplémentaire sur l'approche de la marque en matière de biodégradation contrôlée et d'esthétique régénératrice.

Aphranel® a également lancé « Le plan des Nornes », une initiative universitaire mondiale destinée à favoriser la collaboration et l'échange de connaissances dans le domaine de l'esthétique régénérative.

Fondée sur le partage des connaissances, la collaboration et l'échange scientifique, l'initiative vise à faire progresser la formation médicale internationale, la recherche collaborative, le dialogue clinique mondial et le développement d'un système mondial de mentorat pour l'esthétique régénérative.

Aphranel® a également signé des accords de collaboration avec des experts médicaux et des partenaires d'Europe, du Moyen-Orient et de la région Asie-Pacifique, renforçant ainsi le réseau académique international de la marque.

Au-delà de la médecine régénérative, Aphranel® a annoncé un partenariat stratégique avec Langjiu Manor, l'un des principaux producteurs de spiritueux haut de gamme en Chine, connu pour sa philosophie de croissance et de vieillissement au fil du temps.

Des installations artistiques immersives inspirées par les papillons, l'architecture et le temps ont transformé le Waldorf Astoria Shanghai en une expression sensorielle de « La poétique du temps ».

À l'avenir, Aphranel® poursuivra son expansion en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, tout en investissant dans la science et la recherche qui façonnent l'esthétique régénérative.

« Être disposé à attendre est la caractéristique par excellence d'une marque construite pour le long terme », a déclaré Guangming Lin, fondateur d'Aphranel®.

Pour Aphranel®, le premier anniversaire n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre.

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