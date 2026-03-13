Aphranel wird in die Forbes China Beauty 100 Liste aufgenommen

SHANGHAI, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Aphranel, eine aus China stammende Marke für regenerative medizinische Ästhetik unter dem Unternehmen SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, wurde in die dritte Forbes China Beauty 100-Liste aufgenommen, die von Forbes China veröffentlicht wird und Marken in Chinas Schönheits- und medizinischer Ästhetikbranche für ihr Innovations- und Wachstumspotenzial würdigt.

Die Anerkennung spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Aphranel in die Produktentwicklung, den Markenaufbau und die Branchenstandards wider.

Die Liste hebt Marken hervor, die sich durch Marktleistung, Innovation, Brancheneinfluss und langfristiges Entwicklungspotenzial in der chinesischen Schönheitsindustrie auszeichnen.

Verpflichtung zu langfristiger Produktentwicklung und medizinischer Integrität

Als Marke für medizinische Ästhetik, die sich auf regenerative Materialien aus CaHA (Kalziumhydroxylapatit) konzentriert, verfolgt Aphranel einen langfristigen Produktentwicklungsansatz, der sich auf wissenschaftliche Forschung und klinische Validierung konzentriert. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Optimierung der Materialstruktur, in die klinische Forschung und in langfristige Sicherheitsdaten.

Der injizierbare Gesichtsfüller Aphranel CaHA besteht aus einem Struktursystem, das sich aus 30 % CaHA-Mikrosphären und 70 % CMC-Gelträger zusammensetzt und eine sofortige strukturelle Unterstützung bietet und gleichzeitig die Kollagenregeneration im Laufe der Zeit stimuliert. Das Produkt umfasst die patentierte ACD-MT™-Mikrosphären-Technologie und die patentierte PCD-ETT™-CMC-Gel-Technologie.

Mit Mikrokugeln von etwa 30-35 μm Größe und einer himbeerförmigen Oberfläche mit einer durchgehenden Lochstruktur unterstützt das Material die Zelladhäsion und die Gewebeintegration.

Mit einem G'-Wert von etwa 5.500 Pa ist der Füllstoff so konzipiert, dass er während der Injektion eine stabile strukturelle Unterstützung bietet. Während sich das Material allmählich abbaut, beteiligen sich die dabei freigesetzten Kalziumspuren am Stoffwechsel des Gewebes und tragen so zu einem allmählichen und natürlich aussehenden Ergebnis im Laufe der Zeit bei.

"Aphranel - Poetik der Zeit": Eine Markenphilosophie für die medizinische Ästhetik

Über die Produktentwicklung hinaus hat Aphranel seine Markenphilosophie "Aphranel Poetics of Time" eingeführt. Das Konzept spiegelt die Auffassung des Unternehmens wider, dass sich ästhetische Behandlungen an den natürlichen biologischen Prozessen orientieren sollten, um allmähliche und nachhaltige Ergebnisse anstelle einer sofortigen Veränderung zu ermöglichen.

Im Einklang mit dieser Philosophie investiert das Unternehmen weiterhin in Initiativen zur Ausbildung von Ärzten, einschließlich akademischer Austauschprogramme, die anatomische Forschung beinhalten, sowie in bildgebungsbasierte klinische Unterstützung, die Ärzten bei der Beurteilung von Injektionsschichten und der Bewertung von Langzeitergebnissen helfen soll.

Branchenbeobachter stellen fest, dass mit zunehmender Regulierung und professioneller Standardisierung des chinesischen medizinisch-ästhetischen Sektors Marken, die auf Compliance, langfristige klinische Datenerfassung und professionelle Ausbildung Wert legen, in der Branche immer mehr Anerkennung finden.

Aufbauend auf dieser Anerkennung plant Aphranel, die Investitionen in die Materialforschung, die klinische Zusammenarbeit und die Ausbildung von Ärzten auszuweiten und gleichzeitig die Verbindung zwischen wissenschaftlicher Innovation und klinischer Praxis weiter zu stärken, um das Vertrauen von Ärzten und Patienten zu stärken.