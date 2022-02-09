APITech выпускает высоконадежный резонаторный фильтр для подавления помех в C-диапазоне сетей 5G

25 января APITech опубликовала статью под названием «Как 5G влияет на авиатранспортную индустрию?» (How Does 5G Affect Airline Industries?) В публикации ( https://blog.apitech.com/blog/5g-aviation ) подробно излагаются проблемы, связанные с недавним запуском сетей сотовой связи 5G, отличающихся высокой скоростью передачи данных и использующих верхний диапазон частот в Соединенных Штатах, а также описывается возможное влияние таких сетей на безопасность полетов. Ответная реакция на эту статью ускорила разработку фильтра и других приборов для подавления помех, вызванных беспроводными сетями, которые в настоящее время наносят огромный ущерб мировой авиации.

По этой теме недавно высказался главный технолог APITech Иэн Данн (Ian Dunn). «Если говорить о сложностях, возникающих из-за использования беспроводных сетей в верхнем диапазоне частот, то помехи — всего лишь одна из них, первая, которую мы заметили. Таких сложностей будет еще больше, поскольку беспроводная связь — это то, без чего невозможна цифровая трансформация. Стратегические цели компании APITech и ее инвестиции в РЧ-защиту направлены на решение более широкого круга проблем — защиты критически важной электронной инфраструктуры от электромагнитного спектра, чья структура продолжает усложняться».

В качестве примера можно привести разработанный компанией APITech высоконадежный резонаторный фильтр BOM10648, который предназначен для решения проблемы с возникновением помех в C-диапазоне сетей 5G при работе радиолокационных высотомеров и других критически важных бортовых радиоэлектронных систем (авионики), работающих в выделенном во всех странах мира аэронавигационном диапазоне 4,2-4,4 ГГц. Полоса пропускания 4,2-4,4 ГГц имеет вносимые потери менее 1 дБ с подавлением сигнала за пределами аэронавигационной полосы свыше 50 дБ, при этом задержка распространения сигнала не достигает 2 нс. Размеры корпуса фильтра составляют 10 см х 2,5 см, имеется разъем для подключения с широкими возможностями для монтажа изделия.

Новые разработки компании APITech в области высокопроизводительных резонаторных РЧ-фильтров способствуют росту популярности C-диапазона сетей 5G.

Информация о компании APITech

APITech™ (API Technologies Corp.) — инновационный разработчик и производитель высокоэффективных подсистем, модулей и компонентов для защиты, питания и обработки критически важных радиоэлектронных систем. Продукция компании APITech, которая уже более 70 лет предлагает новаторские технические средства с высоким уровнем надежности, используется по всему миру в оборонных, промышленных и коммерческих комплексах в таких областях, как коммерческие аэрокосмические системы, системы беспроводной связи, медицина, нефте- и газодобыча, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокация, C4ISR (командование, управление, компьютеры, связь, разведка, наблюдение, рекогносцировка), средства противоракетной обороны, средства для ведения борьбы в неблагоприятных климатических условиях и в космосе.

Более подробная информация об РЧ-фильтрах APITech представлена на странице: https://www.apitech.com/products/rf-solutions/filters/

Контактная информация:

Madeline Lee (Мэдлин Ли)

APITech

+1 508-251-6486

[email protected]

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