APITech kündigt hochzuverlässigen Hohlraumfilter zur Minderung von 5G-C-Band-Störungen in wichtigen Avioniksystemen an

Am 25. Januar veröffentlichte APITech einen Artikel mit dem Titel „How Does 5G Affect Airline Industries?" („Wie wirkt sich 5G auf die Luftfahrtindustrie aus?"). In dem Paper (https://blog.apitech.com/blog/5g-aviation) kommen Bedenken im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Einführung des schnelleren High-Band-5G-Mobilfunkdienstes in den Vereinigten Staaten und seinen möglichen Auswirkungen auf die Flugzeugsicherheit zur Sprache. Das Feedback aus diesem Artikel war die Inspiration für die Filter und andere neuartige Lösungen, die die Funkstörungen mildern sollen, mit denen die Luftfahrtbranche derzeit weltweit zu kämpfen hat.