APITech anuncia filtro de cavidade de alta confiabilidade para mitigação da interferência do 5G na banda C em sistemas aviônicos críticos

Em 25 de janeiro, a APITech lançou um artigo intitulado "Como o 5G pode afetar as companhias aéreas?" O artigo ( https://blog.apitech.com/blog/5g-aviation ) detalhou as preocupações relacionadas ao recente lançamento do serviço de celular 5G de banda alta mais rápido nos Estados Unidos e seu impacto potencial na segurança das aeronaves. O feedback deste artigo inspirou o filtro e outras soluções inovadoras desenvolvidas para mitigar a interferência sem fio que atualmente afeta a aviação global.

Ian Dunn, diretor de tecnologia da APITech, falou recentemente sobre esta preocupação. "Este é o primeiro de muitos problemas de interferência associados a comunicações de banda larga de alta frequência, à medida que a rede sem fio se torna a espinha dorsal de nossa transformação digital em andamento. A missão central da APITech e os investimentos direcionados na proteção de RF abordam a questão mais ampla de proteger a infraestrutura eletrônica crítica a partir de um espectro eletromagnético cada vez mais denso, confuso e sobreposto."

Como exemplo, o filtro de cavidade BOM10648 de alta confiabilidade da APITech foi desenvolvido para resolver a questão emergente de interferência do 5G na banda C com altímetros de radar e outros sistemas aviônicos críticos que operam na banda aeronáutica de 4,2 a 4,4 GHz distribuída globalmente. A banda passante de 4,2 a 4,4 GHz tem perda de inserção inferior a 1 dB e mais de 50 dB de rejeição de sinal fora da largura de banda aeronáutica com atrasos de propagação inferiores a 2ns. O compartimento deste filtro tem quatro polegadas de comprimento e uma polegada quadrada com opções de conector e montagem disponíveis para atender a qualquer requisito de instalação

As soluções de filtro de cavidade de RF de alto desempenho da APITech permitem que o 5G da banda C decole.

Sobre a APITech

A APITech™ (API Technologies Corp.) é uma desenvolvedora e fabricante inovadora de subsistemas, módulos e componentes de alto desempenho para proteger, impulsionar e processar aplicações críticas de RF e eletrônicas. Pioneira em tecnologia de alta confiabilidade com mais de 70 anos de tradição, os produtos da APITech são utilizados por clientes globais nos setores de defesa, indústria e comércio nas áreas aeroespacial comercial, de comunicações sem fio, médica, de petróleo e gás, guerra eletrônica, radar, C4ISR (comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento), defesa contra mísseis, ambientes hostis e espaço.

Para saber mais sobre as soluções de filtros de RF da APITech, acesse: https://www.apitech.com/products/rf-solutions/filters/

Contato:

Madeline Lee

APITech

+1 508-251-6486

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742528/APITech_5G_Filters.jpg

FONTE API Technologies Corp.

SOURCE API Technologies Corp.