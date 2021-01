Aplicativo de compartilhamento de viagens da OBHAI no WhatsApp - o primeiro em Bangladesh

É possível solicitar o OBHAI G (automóvel), o CNG (veículo de 3 rodas) ou o OBHAI Express (pacote) no WhatsApp. Os passageiros podem salvar +8801313201222 em seu catálogo de endereços como "OBHAI WhatsApp". Em seguida, basta digitar "Oi" para que os clientes possam usufruir dos serviços da OBHAI no WhatsApp. Para reservar uma corrida, basta digitar o número designado, clicar em Enviar e, em seguida, os usuários podem se preparar para um passeio confortável com a OBHAI.

"A reserva da OBHAI pelo WhatsApp ajudará muitos usuários da OBHAI a simplesmente solicitar um OBHAI Gari, OBHAI CNG e até mesmo solicitar os serviços da OBHAI Express com apenas alguns toques", declarou Anis Ahmed, fundador da startup e investidor da Obhai Solutions Ltd.

O OBHAI WhatsApp pode ser usado pelos atuais clientes da OBHAI com facilidade, e todas as instalações, incluindo solicitação de reembolso, reclamações, faturamento, consulta ao histórico de viagens e sugestões, estarão disponíveis em minutos a partir de representantes do centro de atendimento da OBHAI.

Além disso, é possível conversar ao vivo com agentes da OBHAI para obter soluções rápidas. O serviço de IA associado também será monitorado e mantido pelos agentes de atendimento ao cliente da OBHAI.

Além de oferecer o serviço de comunicação mais sofisticado por meio do WhatsApp, a OBHAI poderá atender aos usuários e passageiros do smartphone, levando em consideração aqueles que não têm armazenamento suficiente em seus smartphones, e melhorando seu estilo de vida abrangente.

À medida que Bangladesh avança em direção a uma era digital mais sofisticada, as massas estão agora mais acostumadas a ter o mundo na palma de suas mãos. Sendo assim, a frequência de comunicação por meio de plataformas de mídia social, como Facebook, Viber, WhatsApp etc. estão aumentando significativamente. Tendo em mente a necessidade e o conforto dos cidadãos de Bangladesh, a OBHAI deu um passo à frente e apresentou seu próprio serviço no WhatsApp para complementar suas ofertas de compartilhamento de viagens e para oferecer aos passageiros uma experiência mais personalizada.

Desde o início em 2018, a OBHAI tem oferecido suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 53 cidades em Bangladesh e, para garantir um rápido apoio e satisfação máxima, a empresa de compartilhamento de viagens tem como objetivo cumprir seu compromisso através do serviço de WhatsApp de ponta.

Contato para a imprensa: Arif Mustafa, [email protected], +8801754330994

FONTE OBHAI Solutions

