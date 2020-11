Aplicativo de saúde oferece consultas grátis

SÃO PAULO, 26 novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Pop Saúde, empresa especializada em serviços de saúde, acaba de lançar um aplicativo cujo objetivo é democratizar a saúde e o bem-estar da população brasileira, garantindo uma alternativa descomplicada de acesso à saúde. O aplicativo oferecerá consultas grátis pelo telefone, bastando ao usuário baixar o app e cadastrar-se.

O projeto demandou investimentos na ordem de R$ 3,5 milhões e foi idealizado para preencher uma lacuna existente no mercado, já que ainda não era possível à população das classes C e D solucionar rapidamente problemas de baixa complexidade em saúde, considerando os altos custos dos planos de saúde e as longas filas do SUS.

"A consulta telefônica é como uma ida ao médico de família, para tirar dúvidas. Durante a ligação, o especialista segue todos os protocolos, como se estivesse realizando um atendimento presencial", explica o CEO da Pop Saúde, Ale Gallo.

A ideia é possibilitar atendimento gratuito para toda a camada da população que não pode pagar por uma consulta médica. De forma prática, o app garante acessibilidade e segurança aos pacientes na obtenção de respostas sobre doenças como dor de cabeça, dor nas costas, febre, mal-estar, diarreia, entre outros. "Também é um serviço que pode ser utilizado com eficácia como apoio à triagem da covid-19", completa ele.

O CEO ressalta também a importância de o público contar com canais de saúde com informações fornecidas por médicos formados e capacitados. "Vivemos uma era na qual a informação é disseminada facilmente, mas nem sempre é checada. Infelizmente, as fake news em saúde são um problema sério e isso só pode ser solucionado se as pessoas puderem acessar canais adequados gratuitamente", diz ele.

Para utilizar o app é muito fácil: basta baixar o aplicativo Pop Saúde, cadastrar-se e começar a utilizar o serviço, que é ilimitado, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e não tem limite de idade ou clicar no link: https://www.popsaude.com/app

FONTE Pop Saúde

Related Links

https://www.popsaude.com/app



SOURCE Pop Saúde