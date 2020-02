Aplicativo de transporte idealizado em Teresina prepara expansão nacional

TERESINA, Brasil, 10 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Pesquisa da IDC com brasileiros e mexicanos constatou que 75% dos usuários de aplicativos de mobilidade urbana fazem uso do recurso para fins de segurança. Por isso, apps dessa finalidade devem garantir o conforto de todos os usuários, seja através da fiscalização ou implementação de recursos. A MobDrive compreende as necessidades do usuário acima de tudo, o que fez com que o aplicativo se popularizasse em Teresina-PI. Com 1 ano e 3 meses de atuação, o aplicativo já tem potencial para expandir para todo o país até meados do segundo semestre de 2020.