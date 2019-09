Aplicativo de vídeos curtos, Kwai, lidera o rank de apps

Como líder da plataforma de vídeos curtos na China, desde sua fundação em 2011, Kuaishou tem crescido constantemente na plataforma de compartilhamento de registro de vida na China. No Kuaishou, os usuários podem gravar suas vidas na forma de fotos e vídeos curtos assim compartilhando suas alegrias com as pessoas. Eles também podem interagir com os fãs em tempo real através da transmissão ao vivo. Com o Kuaishou, pessoas comuns de todo o mundo podem se conectar e interagir umas com as outras, e suas vidas podem ser apresentadas através de vídeos.

A pesquisa feita pela QuestMobile's mostrou que o número de usuários de vídeos curtos na China excede 820 milhões, significando que 7,2 dos 10 usuários de Internet móvel estão usando produtos de vídeo curto. O tempo assistindo vídeos curtos também está aumentando explosivamente, e a duração do uso mensal por pessoa é superior a 22 horas. O vídeo curto tornou-se um importante produto de pan-entretenimento, juntamente com vídeos online, músicas online, leitura online e jogos para celulares.

De acordo com os dados divulgados pelo Kuaishou, o número de usuários ativos por mês é superior a 400 milhões, o número de comentários diários ultrapassam 300 milhões, e mais de 200 milhões de pessoas gravam vídeos e compartilham a vida nesta plataforma.

O Dr. David Evans, professor do período especial da Universidade de Tecnologia Química de Pequim, formado PhD pela Universidade de Oxford, disse que o vídeo curto e a transmissão ao vivo abriram novas portas para que chineses mais comuns acessem experimentos científicos, seja em grandes cidades ou locais remotos. Seus fãs no Kuaishou cresceram de zero a mais de três milhões em um ano e alguns vídeos foram vistos por dezenas de milhões de pessoas. "A transmissão ao vivo é como um gancho para quem quer aprender mais, é a ferramenta para o aprendizado." O co-fundador da Kuaishou, Yang Yuanxi (responsável pelos novos produtos da Kuaishou, VStatus e MV Master), disse que o Kuaishou tem uma variedade de usuários criativos para gravar e compartilhar seus próprios vídeos, incluindo o cotidiano, uma variedade de habilidades especiais como canto, dança, comidas, paisagens entre outras. Kuaishou utiliza tecnologia avançada de IA para ajudar as pessoas a gravarem e enviarem vídeos com mais facilidade, além de recomendar com precisão os vídeos favoritos das pessoas. Yang Yuanxi disse que o Kuaishou espera dar a todos uma chance justa de mostrar suas vidas, e sua missão é usar tecnologia de ponta para aumentar a felicidade de todos. O Dr. David Evans e Yang Yuanxi deram uma entrevista, ao Expresso Futuro, um programa da emissora da Rede Globo em maio de 2019, que passou na TV semana passada, confira neste link: http://www.futuraplay.org/video/china-redes-sociais-influenciadores-e-vida-ao-vivo/503693/.

A plataforma possui mais de 200 milhões de usuários ativos diariamente, uma versão chinesa do Kwai, que envia mais de 15 milhões de vídeos curtos por dia, com vídeos acumulados que excedem a quantia de 13 bilhões. Em 2018, App Kwai, versão international de Kuaishou conquistou o primeiro lugar na lista de lojas de aplicativos na Coréia, Rússia, Brasil, Vietnã, Índia, Turquia, Malásia e outros países. Conquistou o primeiro lugar na lista de app grátis Google Play no Vietnã e Filipinas, conquistou também o primeiro lugar na lista de app grátis Apple Store na Rússia e na Turquia, e conquistou o primeiro lugar na dupla lista na Coréia e Malásia. Até agora, app Kwai, versão estrangeira de Kuaishou, já foi lançado em mais de dez países e regiões, com um total de dezenas de milhões de usuários ativos mensais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999188/Kwai_ranking_IOS_GooglePlay.jpg

FONTE Kuaishou Technology

SOURCE Kuaishou Technology