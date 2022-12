Aplicativos de supermercados registram aumento de 14% nas transações de novembro de 2022, aponta Linx

Itens de mercearia seguem no topo da lista dos produtos mais procurados pelos brasileiros

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Segundo dados de clientes Linx, líder do segmento de software para varejo, as transações de vendas on-line no setor de supermercados tiveram um crescimento de 14% em relação a 2021. Mesmo com o ticket médio 2% menor na mesma comparação, a empresa identificou um aumento de 25% no número de pedidos via e-commerce dentro plataforma de vendas, que conta com mais de 300 pequenas e médias redes de supermercados e empórios.

Para Brena Agostinho, coordenadora de Customer Success e P&D da vertical Mercadapp da Linx, "o crescimento das vendas on-line está atrelado ao avanço da consolidação do e-commerce no setor de supermercados, que passou a ter resultados significativos a partir do segundo semestre deste ano, e junto a isso, oferecer ofertas e vantagens mais agressivas que ajudam o shopper a economizar em tempos de inflação alta".

Preferência dos consumidores

Os setores de mercearia, açougue e limpeza foram os mais procurados pelos brasileiros na hora das compras, seguidos de laticínios e açougues, categorias que também lideraram as buscas em 2021. "Observamos uma alta demanda justamente nos setores em que o valor dos itens foram os mais afetados pela inflação ao longo deste ano. Ofertar bons preços para itens foi um dos gatilhos que as lojas apostaram para alavancar suas vendas nessa Black Friday", explica Brena.

Lista completa com os 10 itens mais comprados em novembro/22

Descrição Quantidade Banana prata 69.528 Batata inglesa 45.186 Laranja pera 43.239 Cenoura 34.851 Cebola 27.750 Cerveja Skol Lata 269ml 25.382 Tomate 22.788 Limão tahiti 21.757 Cerveja Heineken Long Neck 330ml 19.992 Laranja 19.473

Fonte: Linx

Caso necessite de mais informações ou entrevistas, basta entrar em contato com: [email protected]

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software Stone Co, a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa .

FONTE Linx

SOURCE Linx