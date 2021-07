Após dez anos sem inovação, Anvisa aprova nova alternativa para o tratamento do câncer gástrico

SÃO PAULO, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Após dez anos sem inovação no tratamento do câncer gástrico, a Anvisa acaba de aprovar nivolumabe (injeção para uso intravenoso) em combinação com quimioterapia contendo fluoropirimidina e platina para o tratamento de pacientes com adenocarcinoma gástrico, da junção gastroesofágica e esofágico avançado ou metastático, independente do status da expressão de PD-L1.1 A aprovação é baseada no estudo de Fase 3 CheckMate -649, que avalia nivolumabe em combinação com fluorouracila, leucovorina e oxaliplatina ou capecitabina e oxaliplatina em comparação com quimioterapia isoladamente.1, [2]

No estudo nesta população de pacientes, nivolumabe mais quimioterapia demonstrou sobrevida global (SG) superior em comparação com quimioterapia isolada.1 Em uma análise exploratória de todos os pacientes, 55% dos pacientes que receberam o imunoterápico em combinação com quimioterapia estavam vivos em um ano versus 48% dos pacientes que receberam quimioterapia isoladamente.2 A combinação também reduziu significativamente o risco de progressão da doença ou morte em comparação com quimioterapia isoladamente.1

"No CheckMate -649, a combinação de nivolumabe mais a combinação com quimioterapia melhorou significativamente a sobrevida em pacientes com câncer gástrico, câncer da junção gastroesofágica e adenocarcinoma esofágico metastático, reduzindo o risco de morte em 20%.1 Além disso, 55% dos pacientes ainda estavam vivos em um ano," disse Yelena Y. Janjigian, M.D., investigadora principal do CheckMate -649 e líder de oncologia gastrointestinal, Memorial Sloan Kettering Cancer Center.2 "Esses achados são importantes, reforçando o potencial dessa combinação como o cuidado-padrão para essa população de pacientes com alta necessidade de opções de tratamento que possam prolongar suas vidas."1,3,4

"Estamos focados em desenvolver medicamentos transformadores para os pacientes, e historicamente, tem havido pouco progresso para pacientes diagnosticados com esses adenocarcinomas gastroesofágicos metastáticos," disse Adam Lenkowsky, gerente geral e responsável, EUA, Oncologia, Imunologia, Cardiovascular, Bristol Myers Squibb.5,6,7,8 "Conforme demonstrado no estudo CheckMate -649, esta é a primeira e única imunoterapia combinada com quimioterapia a fornecer sobrevida global superior versus quimioterapia isolada em câncer gástrico, câncer da junção gastroesofágica e adenocarcinoma esofágico metastático de primeira linha.1,3,4 A aprovação pode oferecer a esses pacientes a esperança da possibilidade de uma vida mais longa."1

A solicitação de nova indicação foi analisada nos termos do programa piloto de Real-Time Oncology Review [Revisão de Oncologia em Tempo Real] (RTOR) da FDA, que visa garantir que tratamentos seguros e eficazes estejam disponíveis aos pacientes o mais rapidamente possível.9 A análise também foi conduzida nos termos da Iniciativa do Projeto Orbis da FDA, possibilitando a análise concomitante por autoridades sanitárias do Brasil, Canadá, Austrália e Suíça.

Essa colaboração internacional, ao permitir a troca de informações entre os reguladores, faz com que as análises ocorram de maneira mais robusta. Ou seja, com mais elementos em mãos, a Anvisa pode tomar decisões de maneira mais ágil. Essa celeridade é fundamental porque permite que pacientes com câncer tenham acesso a novas terapias.

Sobre a Bristol Myers Squibb

Referências

