Após patrocínio a atletas e eventos de ponta, BV apresenta cartão de crédito para skatistas

Banco será o primeiro no país a ter cartão com benefícios voltada ao público praticante e profissionais da modalidade

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde 2018 com protagonismo no skate brasileiro, patrocinando grandes nomes e eventos da modalidade, o BV segue inovando na modalidade. Desta vez o banco lançará, em parceria com a plataforma STU, o primeiro cartão de crédito voltado aos praticantes de skate com uma série de benefícios para os apaixonados pelo esporte. O produto será desenvolvido pelo time BV em conjunto com a comunidade do skate.

Até o primeiro trimestre de 2023, quando o cartão será lançado, o BV fomentará as várias etapas do processo de cocriação junto à comunidade do skate. Luna Bastos, Mottilaa e Ngritoo, os três artistas urbanos selecionados para o projeto, farão seus desenhos e o público escolherá qual modelo estampará os primeiros cartões.

Além disso, Pâmela Rosa, Yndiara Asp, Kelvin Hoefler e Murilo Peres, os quatro skatistas patrocinados pelo banco, farão ampla divulgação das artes em suas redes sociais, engajando seus seguidores na escolha dos modelos preferidos.

Os fãs da modalidade poderão escolher sua arte favorita no site https://www.skatetotalurbe.com.br e também presencialmente, durante o STU Open (Park e Street) - competição que tem patrocínio do BV e será realizada pela plataforma STU no mês de outubro, no Rio de Janeiro (RJ). Nesta etapa do projeto e ao longo dos próximos meses, a comunidade do skate poderá opinar sobre quais benefícios gostaria de ter ao adquirir o cartão.

"O BV se consolidou como um banco atuante no skate brasileiro e chegou a hora de se conectar ainda mais com quem fomenta esse estilo de vida. Com o cartão do skate nos aproximaremos ainda mais desta comunidade, que é tão representativa, e também movimentaremos outros segmentos importantes da modalidade, como a arte, por exemplo", comenta Tiago Soares, gerente executivo de Sustentabilidade e Brand Experience.

Histórico no skate brasileiro: O BV começou sua atuação junto ao esporte brasileiro em 2018. Com diversas ações em diferentes modalidades, o banco investiu no skate com reformas de pistas, patrocínio a campeonatos como o STU e etapas de Mundial, além patrocínio de atletas, entre outras iniciativas.

