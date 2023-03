Após quatro semanas, Orochi confirma sucesso com o público e domina o Top 10 Lark Player

Programa que estreou mês passado, no Music Box Brazil, chega a sua quinta edição com a presença do rapper carioca em todas as edições

BELO HORIZONTE, Brasil, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Top 10 Lark Player - programa que é exibido no Music Box Brazil e conta com as músicas mais tocadas do reprodutor offline - entra em sua quinta edição nesta quinta-feira (23.03). O programa tem atrações de vários gêneros, mas tem como principal foco o rap e o funk e busca apresentar artistas independentes que estão entre os mais tocados do momento.

Até agora, somente uma música sobreviveu às quatro primeiras edições do programa e esteve presente em todas elas. "Sereia", do rapper Orochi, em parceria com Ryan SP, Xamã, Oruam, NeoBeats e Kizzy.

Lançado no início deste ano, a música já é uma das preferidas dos amantes do rap e tem alcançado números cada vez mais impressionantes nas plataformas digitais. No Lark Player, a música está entre as três mais tocadas nas últimas seis semanas.

Mais sobre o Lark Player

O Lark Player é um reprodutor multimídia gratuito que oferece uma experiência áudio visual perfeita, e que tem rapidamente se tornado um dos players multimídia mais populares em mercados emergentes como a América Latina.

Com múltiplos efeitos equalizadores, o Lark Player é compatível com vários formatos de música e de vídeo e suporta fundos de tela dinâmicos, levando aos usuários uma experiência musical móvel de primeira classe, com uma uma interface simples e operação fácil.

De acordo com o data.ai, o Lark Player foi o terceiro aplicativo mais baixado no Brasil na categoria música/áudio em 2021. Com mais de 450 milhões de downloads, o Lark Player é o aplicativo de música mais baixado em mais de 20 países.

O Lark Player foi desenvolvido pela Mobiuspace, uma empresa de tecnologia global que está presente em mais de 100 mercados ao redor do mundo e tem mais de 200 milhões de usuários ativos mensais globalmente.

