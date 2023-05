App abastece-aí lança nova experiência, e agora o cliente terá cashback em todos os abastecimentos nos postos Ipiranga

Economia sempre e mais previsibilidade de escolha dos benefícios são algumas das novidades que passam a valer em breve.

SAO PAULO, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em breve, teremos novidades da experiência e benefícios de quem paga seu abastecimento nos postos Ipiranga com o aplicativo abastece aí: todo abastecimento através do app contará com no mínimo 1% de cashback garantido com acúmulo de KM de Vantagens.

Mas a mudança não para por aí! Através de uma nova experiência, o usuário também terá a opção de turbinar esse cashback recebido, a partir da troca de seus KMs do programa Km de Vantagens. A cada abastecimento, o cliente receberá a informação de quantos pontos serão necessários para chegar aos percentuais de 3% ou 5% de cashback. "Queremos trazer mais previsibilidade e controle para nosso cliente, de forma que a utilização do seu saldo de KMs seja feita de maneira consciente e no melhor momento para ele" explica Mauro Bizatto, CEO do Km de Vantagens e abastece-aí.

"A motivação desta mudança veio através da contínua escuta ativa do cliente. Por meio de insights obtidos via NPS e outras pesquisas, entendemos que era necessário empoderar o usuário para a obtenção do cashback, que é um ponto indispensável aos clientes do abastece-aí. Após testes conduzidos em regiões selecionadas, essa foi a experiência mais bem sucedida e que agora será replicada para todo o Brasil." continua Bizatto.

Para que os clientes tenham a oportunidade de aproveitar todas as novidades anunciadas com este novo regulamento, em breve, novos clientes que efetuarem o cadastro no app abastece-aí vão participar de uma oferta promocional. Serão 1000 KMs para colocar em prática as primeiras trocas por cashback diferenciado no aplicativo ou para aproveitar todos os benefícios ofertados pelo programa Km de Vantagens.

O executivo também explica que, além de oferecer cashback ao abastecer nos postos Ipiranga, o programa Km de Vantagens conta com mais de 40 parceiros com benefícios incríveis. São produtos e serviços de entretenimento, viagem, turismo, varejo oferecidos por Disney+ e Star+, Netshoes, Movida, TudoAzul, Latam Pass, Hot Park, Hoteis.com, e muito mais.

"Nossas mudanças vão marcar a estreia da nova experiência em nosso aplicativo. O que não muda é o nosso portfólio com os melhores parceiros e benefícios imperdíveis que cada vez mais agrega valor para o programa Km de Vantagens.", conclui Mauro Bizatto.

FONTE abastece-aí

