Appel à participation à la rencontre d'affaires G-Con Action 2022

- Rencontres bilatérales avec des entreprises de contenu coréennes du 9 au 11 novembre

BUCHEON, Corée du Sud, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'agence coréenne Gyeonggi Content Agency (GCA) recrute actuellement des participants à la 2e rencontre d'affaires G-Con Action jusqu'au 21 octobre 2022.

La rencontre d'affaires G-Con Action est une réunion d'affaires mondiale et une rencontre organisée par la GCA pour faciliter et élargir les opportunités d'affaires pour l'industrie du contenu en mettant en relation les entreprises de contenu coréennes avec des partenaires potentiels d'Asie du Sud-Est, de Chine, du Japon, d'Europe et des Amériques. Les quatre catégories proposées aux candidats sont les suivantes : GameEXP (jeux vidéo), K-GLO (animation/dessin animé/personnage), X-WANT (webtoon/roman web) et MAKE-G (diffusion/musique/visuel/publicité).

La deuxième rencontre d'affaires réunira plus de 30 entreprises coréennes et plus de 20 entreprises internationales. Elle se tiendra du 9 au 11 novembre en ligne, et comprendra des rencontres, des séminaires et des consultations et réunions d'affaires ciblées.

Pour obtenir des détails sur les modalités de candidature et de plus amples informations, contactez l'équipe des opérations de G-Con Action à l'adresse [email protected] .

Lien d'inscription : https://forms.gle/Arj6CdJuRASQuJNUA

