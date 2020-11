Appel à tous les changeurs et capitaines de demain : Inscriptions ouvertes pour le Leadership Energy Summit Asia 2020

Tenu en ligne du 16 au 19 novembre, le principal sommet sur le leadership en Asie explore le thème « Naviguer dans l'incertitude avec l'énergie du leadership en action ». Le LESA 2020 fournira aux dirigeants les renseignements et les liens nécessaires pour former des équipes autonomes et maximiser l'innovation, la productivité et l'engagement au sein de leur organisation. Le riche programme de la conférence met en vedette des orateurs extraordinaires du monde entier qui sont de véritables visionnaires et experts dans leur domaine, y compris le professeur de gestion John D. Sterman du MIT Sloan, le ministre sud-africain des Finances Tito Mboweni, Aireen Omar, Président du Groupe RedBeat Ventures et AirAsia, et Gita Wirjawan, Fondateur et Président du Groupe Ancora. Les thèmes de la conférence sont conçus de façon thématique tous les jours pour couvrir des sujets allant de l'entrepreneuriat à la durabilité.

« Au milieu de l'environnement turbulent et changeant des affaires déclenché par la pandémie mondiale, la survie et le succès de toute entreprise dépend de la force intérieure et des valeurs axées sur le but de ses dirigeants. Nous sommes fiers que le LESA 2020 puisse servir de plateforme pour discuter et relever ces défis », a déclaré le professeur Charles Fine, président fondateur et doyen de l'ASB.

En plus de sa gamme de haut-parleurs stellaires, il y aura une série de Masterclasses parrainées par Sarawak Energy, mettant en vedette des universitaires de premier plan de l'ASB et MIT Sloan, leaders mondiaux de l'éducation aux affaires. Au cours de ces séances, les participants affineront leur connaissance des domaines critiques de la stratégie de leadership, de la performance de l'entreprise, de la RSE, de la psychologie, de l'entrepreneuriat, du développement et de la transformation de l'entreprise. Entre-temps, les Iclif Leadership Energy Awards, parrainés par Maybank, rendront hommage aux personnes qui utilisent leur "Leadership Energy in Action" pour avoir un impact positif et durable dans leurs organisations ou communautés.

« Le soutien de nos entreprises partenaires pour nous aider à tenir cet événement à l'échelle mondiale a été extraordinaire. Nous tenons à remercier tout particulièrement Maybank, Sarawak Energy, CX Technology et la Fondation Lawrence S. Ting. C'est un hommage au fait que le partenariat est celui qui a le plus d'impact », a déclaré Zalina Jamaluddin, Chief Business Development Officer, ASB.

Pour la première fois de son histoire, le LESA a virtuellement ouvert ses portes au monde entier, réunissant des dirigeants mondiaux avant-gardistes pour échanger de la sagesse et partager des connaissances. Les cadres intermédiaires, les cadres et les étudiants potentiels peuvent assister à l'événement avec un Discovery Pass de conférence en ligne gratuit, qui offre un accès limité aux sessions présélectionnées, ou gagner des places virtuelles aux premières rangées de l'action avec un All-Access Pass pour RM 1200 (~290 dollars US).

Pour obtenir la liste complète des conférenciers et vous inscrire, veuillez consulter le site https://asb.edu.my/lesa2020.

À propos de l'Asia School of Business

L'Asia School of Business (ASB) a été créée en 2015 par Bank Negara Malaysia en collaboration avec la MIT Sloan School of Management pour être une école de commerce mondiale de premier plan, un centre de connaissances et d'apprentissage doté d'une expertise régionale, perspectives de l'Asie et des économies émergentes. Grâce à son programme primé Action Learning, en partenariat avec la communauté des entreprises et des étudiants du monde entier, ASB s'est engagé à développer des leaders transformateurs et de principe qui contribueront à faire progresser le monde émergent.

