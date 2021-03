AppGallery double presque le nombre de distributions d'applications en 12 mois

La distribution des applications d'AppGallery a dépassé 384,4 milliards en 2020, soit 174 milliards de plus que l'année précédente. Les jeux sont en tête de cette expansion : 500 % de jeux supplémentaires sont désormais disponibles sur la plate-forme par rapport à l'année dernière. Les clients de Huawei sont parmi les premiers à découvrir un gameplay innovant, avec des lancements récents comme AFK Arena, Asphalt 9: Legends et Clash of Kings.

Ces chiffres surviennent un an après que Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business, a dévoilé la vision de Huawei pour faire d'AppGallery une plate-forme de distribution d'applications ouverte et innovante, accessible aux consommateurs du monde entier tout en protégeant la vie privée des utilisateurs et en leur offrant une expérience unique et intelligente. M. Zhang Zhe, directeur des partenariats internationaux et du développement commercial de l'éco-développement au sein du Huawei Consumer Business Group, a déclaré que ces chiffres sont la preuve de la progression d'AppGallery en tant que véritable marché mondial des applications : « En 2019, il y avait 25 pays avec plus d'un million d'utilisateurs d'AppGallery. Ce nombre est maintenant passé à 42 millions et nous continuons à observer une forte croissance sur les marchés internationaux ».

La stratégie « International + Local » d'AppGallery

AppGallery travaille avec des développeurs locaux et internationaux pour offrir un plus grand choix. De leur côté, les développeurs se tournent vers AppGallery pour toucher les publics locaux et exploiter son public international. En 2020, les applications internationales suivantes ont été mises en place sur la plate-forme : HereWeGo, Bolt, Viber, Deezer et Qwant..

Huawei utilise son expertise en Chine pour guider les développeurs étrangers à travers le marché lucratif des applications du pays. La Chine compte plus de 904 millions d'utilisateurs de l'Internet mobile et le nombre de téléchargements d'applications est estimé à 100 milliards. L'année dernière, AppGallery a aidé plus de 1 000 développeurs étrangers à entrer dans cette économie mobile en pleine croissance. PicsArt a été l'un des premiers à bénéficier de la position de Huawei sur le marché chinois de la téléphonie mobile : il compte aujourd'hui 300 millions de téléchargements en Chine continentale. FaceTune 2 et Mondly ont connu des succès similaires, recevant respectivement 2,2 millions et 350 000 téléchargements.

En 2020, AppGallery a aidé plus de 10 000 applications chinoises à entrer dans les marchés étrangers. Banggood s'est associé à AppGallery pour sécuriser plus de 60 000 nouveaux téléchargements et 1 000 nouveaux abonnés en trois semaines. D'autres applications chinoises atteignent désormais un public international grâce à AppGallery, notamment Pascal's Wager, Rise of Kingdoms: Lost Crusade et Night of Full Moon.

AppGallery, l'une des trois principales plates-formes de distribution d'applications au monde

AppGallery est un écosystème innovant permettant aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs, disponible dans plus de 170 pays et régions. HMS Core intègre des applications sur tous les appareils, offrant une expérience plus fluide et plus pratique, une partie de la stratégie plus large « 1+8+N » de Huawei.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1447668/Huawei_AppGallery.jpg

